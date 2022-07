Zwar habe sich der Bitcoin seither im Bereich der wichtigen 20.000er-Marke stabilisieren können, angesichts des Makro-Gegenwind und der schlechten Stimmung an den Märkten seien kurz- und mittelfristig jedoch weiterhin große Kursschwankungen und weitere Rückschläge möglich. Wer in diesem Markt aktiv sei, brauche also gute Nerven und einen langen Atem.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der Bitcoin seit Jahresanfang schon fast 60% verloren habe und es kurzfristig nach einer Stabilisierung im Bereich der 20.000-USD-Marke aussehe, sei die Gefahr weiterer Rückschläge noch nicht gebannt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Institutionelle Anleger hätten sich zuletzt überwiegend auf der Short-Seite positioniert.Wie aus dem wöchentlichen Fund Flows Report der Analysefirma CoinShares hervorgehe, seien in der vergangenen Woche insgesamt 64 Mio. USD in Finanzprodukte auf digitale Assets wie den Bitcoin geflossen. Mit 51,4 Mio. USD seien dabei jedoch fast 80% auf Produkte entfallen, mit denen Investoren auf fallende Kurse beim Bitcoin spekulieren würden.Ein Indiz, dass kurzfristig ein weiterer Crash am Kryptomarkt drohe? Nicht unbedingt. Denn Emittent ProShares habe Ende Juni erstmals einen Short-ETF auf den Markt gebracht, mit dem Anleger einfach und relativ kostengünstig auf sinkende Bitcoin-Kurse setzen könnten - ein Novum in den USA. Auch die Autoren des Reports würden es daher für wahrscheinlich halten, dass eher die erstmalige Verfügbarkeit eines Bitcoin-Short-ETFs in den USA hinter den kräftigen Mittelzuflüssen stecke als konkrete Wetten auf weitere Verschlechterung des Sentiments.Zum Vergleich: Im vorherigen Report habe CoinShares Rekordabflüsse von 423 Mio. USD aus Krypto-Fonds und -Finanzprodukten verzeichnet. Angesichts der mauen Performance von Bitcoin & Co im ersten Halbjahr und speziell im Juni sei das aber nicht allzu verwunderlich und die aktuelle Kaufzurückhaltung der Profis verständlich.