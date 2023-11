Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit einigen Wochen ist das Thema Kryptowährungen wieder in aller Munde, denn Mitte Oktober kam es zu einem überraschenden und schlagartigen Trendwechsel, welcher den Bitcoin-Kurs in die Höhe schnellen ließ, so die Experten vom Online-Broker LYNX.



Die Folge sei ein Anstieg von fast 30% gewesen. Der Trend sei somit wieder in eine bullische Phase zurückgekehrt. Die letzte kleine Zwischenkorrektur sei schnell von der 20-Tage-Linie aufgefangen worden, ähnlich wie bereits Ende Juni, nachdem es damals ebenfalls zu einem heftigen Kursschub nach Norden gekommen sei.



Für Marktexperten Achim Mautz stelle sich nun erneut die Frage, ob es sich hier um einen nachhaltigen Anstieg handele, oder ob die Rallye erneut scheitern werde, wie er in einer aktuellen Analyse LYNX schreibe. "Ein entscheidendes Puzzlestück dürfte uns die 20-Tage-Linie liefern. Solange diese nicht deutlich nach unten gebrochen wird, haben die Bullen das Zepter fest in der Hand. Dieser gleitende Durchschnitt gepaart mit dem Tief der vorigen Woche bilden die derzeitige Support-Ebene. Darunter könnte es jedoch schnell ungemütlich werden. Vorerst bleibe ich hier bei einer neutralen Bewertung und warte den Ausgang der gestarteten Konsolidierung ab." (22.11.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)



mehr >