Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

25,76 EUR +3,95% (11.08.2022, 11:39)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

25,66 EUR +1,91% (11.08.2022, 11:33)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (11.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE).Die Bitcoin Group SE habe ein Rekordgeschäftsjahr abgeschlossen mit einem Umsatz von 25,39 Mio. Euro (VJ: 15,03 Mio. Euro) und einem EBITDA in Höhe von 19,75 Mio. Euro (VJ: 10,55 Mio. Euro). Die überproportionale Ergebnisverbesserung habe sich im Jahresüberschuss mit 13,37 Mio. Euro (VJ: 9,52 Mio. Euro) gezeigt. Diese hervorragende operative Entwicklung sei vornehmlich auf das hohe Handelsvolumen der Krypto-Handelsplattform Bitcoin.de im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen.Die Kryptomärkte hätten sich Ende 2020 und bis Mitte 2022 sehr dynamisch entwickelt und zahlreiche institutionelle Investoren und Unternehmen hätten in diese Asset-Klasse investiert. Zeitgleich seien Krypto-ETFs gestartet worden und El Salvador habe Bitcoin als Zahlungsmittel anerkannt. Getrieben durch diesen medialen Fokus seien stetig neue Höchststände erreicht worden. Ab dem Winter 2021 hätten viele Kryptowährungen an Wert verloren und die mediale Aufmerksamkeit habe sich verschoben.Durch die sehr gute operative Entwicklung hätten sich zum 31.12.2021 die liquiden Mittel auf 20,28 Mio. Euro (VJ: 12,01 Mio. Euro) und die Netto-Krypto-Eigenbestände auf 132,43 Mio. Euro erhöht. Die Kryptomärkte hätten seit Jahresanfang parallel zu den traditionellen Kapitalmärkten rund 50% an Wert verloren. Daher würden die Analysten die aktuellen Netto-Krypto-Eigenbestände auf rund 65 Mio. Euro schätzen. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 125 Mio. Euro und liquiden Mitteln von rund 85 Euro Mio. Euro liege der Enterprise Value bei 40 Mio. Euro. Das bedeute, dass das operative Geschäft des Unternehmens, welches im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 19,75 Mio. Euro erzielt habe, nur mit 40 Mio. Euro bewertet sei.Die Finanzmärkte stünden aktuell unter Druck durch die allgemeinen Sorgen über eine steigende Inflation, geopolitische Spannungen insbesondere dem Ukraine-Konflikt und der Möglichkeit einer strafferen Geldpolitik der US-Notenbank. Diese Entwicklung spiegle sich auch in den Kryptomärkten wider. Daher lägen die Prognosen der Analysten, wie auch die Guidance unter dem Vorjahresniveau. Sie würden im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 14,57 Mio. Euro (VJ: 25,39 Mio. Euro) und ein EBITDA in Höhe von 9,25 Mio. Euro (VJ: 19,75 Mio. Euro) erwarten, gefolgt von 18,94 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2023 und einem EBITDA von 13,17 Mio. Euro.Nach Erachten der Analysten sollte sich das Jahr 2023 deutlich dynamischer entwickeln mit bis dahin überwundenen Krisen und einer anstehenden Bitcoin-Halbierung. Eine Bitcoin-Halbierung bedeute eine Halbierung der Bitcoin-Inflation, was in der Regel direkt zu Kurssteigerungen führe. Der Konsens für Bitcoin liege immer noch bei einem Wert von mindestens 100.000 Euro, jedoch würden sich die Zeiträume vieler Schätzungen deutlich unterscheiden.Auf Basis des DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Felix Haugg, Analysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 80,00 Euro (bisher 120,00 Euro) ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". Hintergrund des reduzierten Kursziels sei zum einen die geringere Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 und zum anderen der gestiegene risikolose Zinssatz. (Analyse vom 11.08.2022)