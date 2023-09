Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 55,00 Euro (bisher: 58,00 Euro) ermittelt. Ihre G&V-Prognosen seien unverändert geblieben, jedoch würden sie davon ausgehen, dass sich der Netto-Kryptobestand von etwa 100 Mio. Euro auf rund 85 Mio. Euro reduziert habe. Entsprechend sei es zu einer leichten Kursziel-Reduktion gekommen.



Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, vergeben unverändert das Rating "kaufen" für die Bitcoin Group-Aktie. (Analyse vom 28.09.2023)



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (28.09.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE).Im ersten Halbjahr 2023 habe die Bitcoin Group SE Umsatzerlöse in Höhe von 5,62 Mio. Euro verzeichnet, im Vergleich zu 5,60 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies zeige, dass die Handelsaktivität auf Bitcoin.de gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 konstant geblieben sei, wobei diese immer noch auf einem niedrigen Niveau liege.Zudem mache die geringere Volatilität der Kryptomärkte das Trading für viele Anleger weniger attraktiv. Der Bit-coin-Markt zeige derzeit eine bemerkenswerte Stabilität, welche von historisch niedrigen Werten bei der Volatilität geprägt sei. Dennoch sei der Bitcoin-Kurs im ersten Halbjahr deutlich angestiegen und habe sich um 80,0% von rund 15.500 BTC/EUR am 01.01.2023 auf 27.900 BTC/EUR zum 30.06.2023 verbessert.Das EBITDA habe sich im ersten Halbjahr auf -0,56 Mio. Euro belaufen, verglichen mit 2,74 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dieser Rückgang sei hauptsächlich auf höhere Personalkosten und insbesondere auf Sonderkosten von 2,62 Mio. Euro für die zuvor geplante Integration "von der Heydt Bank" zurückzuführen. Ursprünglich habe die Bitcoin Group geplant, die "von der Heydt Bank" zu übernehmen, habe sich jedoch dagegen entschieden.Dies scheine im Nachhinein die richtige Entscheidung gewesen zu sein, da die Heydt Bank nun vor der Abwicklung stehe. Das EBIT sei auf 1,79 Mio. Euro (VJ: -2,24 Mio. Euro) auch aufgrund von Wertaufholungen in Höhe von 2,73 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahr sei es durch Wertberichtungen von Kryptowährungen im Eigenbestand zu Abschreibungen in Höhe von 4,98 Mio. Euro gekommen. Schlussendlich habe das Ergebnis pro Aktie bei 0,38 Euro gelegen, gegenüber -0,44 Euro im Vorjahr.Die Krypto-Eigenbestände hätten zum 30.06.2023 deutlich auf 121,86 Mio. Euro (31.12.2022: 70,77 Mio. Euro) zugelegt. Abzüglich der latenten Steuerschulden in Höhe von 30,96 Mio. Euro (31.12.2022: 16,35 Mio. Euro) hätten somit die Netto-Krypto-Eigenbestände bei 90,90 Mio. Euro gelegen (31.12.2022: 54,42 Mio. Euro).Im Zuge der Halbjahreszahlen 2023 habe die Gesellschaft ihre Guidance bestätigt. Das Management der Bitcoin Group prognostiziere für das Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg der registrierten Nutzer auf 1.065.000, erwarte jedoch einen leichten Umsatzrückgang. Der Vorstand sehe aufgrund der aktuellen geopolitischen und regulatorischen Unsicherheiten ein herausforderndes Umfeld, bleibe jedoch zuversichtlich für die weitere Entwicklung.Die Sicherheits- und Transparenzstandards des Unternehmens würden zur wachsenden Kundenbasis beitragen und es werde eine EU-weite einheitliche Regulierung angestrebt, um die Expansion voranzutreiben. Die Bitcoin Group plane Maßnahmen zur Verbesserung der Usability und Kundenerfahrung, um das Potenzial des gewachsenen Kundenstamms besser zu nutzen.