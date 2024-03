Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (20.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Viel Bewegung habe es zuletzt beim Bitcoin gegeben. Dem steilen Anstieg von 51.000 USD auf über 73.000 USD in weniger als vier Wochen sei nun eine scharfe Korrektur auf 61.000 USD gefolgt. Dieser Kursrutsch habe auch eine deutliche Korrektur der Bitcoin Group-Aktie ausgelöst. Der aktuelle Börsenwert des Unternehmens entspreche jedoch derzeit nur dem Wert des Krypto- und Cash-Bestandes. Das operative Geschäft des Kryptobörsen-Betreibers gebe es also quasi umsonst. Der faire Wert der Bitcoin Group-Aktie liege aktuell bei ca. 80 Euro, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2024)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: