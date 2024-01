Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

40,25 EUR -3,59% (12.01.2024, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

41,20 EUR +1,48% (12.01.2024, 17:36)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (14.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Market Wizard Peter Brandt habe wieder einmal sein Genie aufblitzen lassen und goldrichtig mit seiner Warnung vor zu viel Euphorie im Vorfeld der US-ETF-Entscheidung gelegen. Richtig gut laute es bei der Bitcoin Group.Brandt habe in letzter Sekunde gewarnt: Es könnte nach der SEC-Entscheidung einen klassischen Sell-on-Good-News geben. Tatsächlich habe sich bislang der Traum von Ultra-Bullen, dass quasi mit Ansage am Tag nach der Freigabe massives Kaufen des Bitcoin einsetze, nicht bewahrheitet - im Gegenteil, es habe deutliche Gewinnmitnahmen nach der schönen Rally der Kryptowährung in den letzten Monaten gegeben.Brandt habe geschrieben: Alte Hasen wie er würden sich an die Regel erinnern, dass es an der Zeit zu verkaufen sei, wenn der Durchschnittstyp an der Wall Street aufgesprungen sei und sich einkaufe. Was mache er jetzt? Er gebe an, dennoch nicht short zu sein. Aber er bleibe skeptisch und twittere einen Vergleich mit der Vorfreude auf das Lockern von Goldbeschränkungen, was ebenso nur im Vorfeld zu Kurssteigerungen geführt habe. Die alte Regel habe sich bewahrheitet: "Buy the Rumor, Sell the News".Dennoch sei die Freude in der Branche groß. Krypto-Experte Christopher Obereder zufolge, der weltweit vernetzt sei, feiere der Sektor. Auch bei der Tochter der Bitcoin Group sei das seit Wochen gestiegene Interesse gut angekommen. Bitcoin.de habe dem "Aktionär" bestätigt: Ja, auch auf der Handelsplattform sehe man neues Interesse, viele Kunden würden ihre Accounts reaktivieren. Wichtig: Der Bitcoin sei stark gestiegen, den die Bitcoin Group selbst in der Bilanz habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.