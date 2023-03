Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

23,78 EUR -1,98% (21.03.2023, 15:01)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

23,78 EUR -0,75% (21.03.2023, 15:03)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (21.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die kräftige Erholungsrally des Bitcoins liefere auch Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt neuen Schub. Viele hätten seit Jahresanfang sogar noch besser performt als die Digitalwährung selbst. Die Papiere der deutschen Kryptofirma Bitcoin Group seien zwar ebenfalls angesprungen, würden bisher aber noch etwas hinterherlaufen.Das Jahr 2022 sei auch für die Aktie der Bitcoin Group kein leichtes gewesen. Ausgehend vom Verlaufshoch im November 2021 sei es in rund 13 Monaten um bis zu 70 Prozent nach unten gegangen. Ende Dezember sei sie bei 17,21 Euro letztlich auf ein Mehrjahrestief gefallen.Angesichts der Talfahrt beim Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen sei das keine große Überraschung - zumal sie auch das operative Geschäft ausgebremst habe. Im September habe das Unternehmen deshalb die Prognose gestrichen und unter anderem einen "stark rückläufigen Umsatz" in Aussicht gestellt.Der Jahresabschluss 2022 stehe erst im Juni auf der Agenda und auch sonst sei es zuletzt sehr ruhig um die Firma hinter der Krypto-Handelsplattform bitcoin.de und der Futurum Bank geworden. Die letzten Meldungen des Unternehmens selbst würden von Mitte Dezember stammen, als die Pläne zur Übernahme des Münchner Bankhauses von der Heydt publik gemacht worden seien.Die deutliche Belebung am Kryptomarkt seit Jahresanfang habe der Aktie der Bitcoin Group aber dennoch frische Impulse geliefert und ihr Dauersiechtum beendet. Mit einem Plus von 32 Prozent seit Anfang Januar brauche sie sich gewiss nicht zu verstecken - der HDAX habe im selben Zeitraum neun Prozent zugelegt.Mit dem fast 70-prozentigen Kursplus des Bitcoins könne die Aktie zwar nicht mithalten, man könnte daraus jedoch ein entsprechendes Nachholpotenzial ableiten.Darauf wetten sollten allerdings nur sehr risikofreudige Anlegern, so Nikolas Kessler. Die Bitcoin Group steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link