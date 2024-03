Die Aktien der Bitcoin-Miner CleanSpark (ISIN: US18452B2097, WKN: A2PWWQ, Ticker-Symbol: 3UX, NASDAQ-Symbol: CLSK), Marathon Digital (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, NASDAQ-Symbol: MARA), Riot Platforms (ISIN: US7672921050, WKN: A2H51D, Ticker-Symbol: AP4N, NASDAQ-Symbol: RIOT) und Co hätten am Montag nicht von der Rekordjagd beim Bitcoin profitiert. Stattdessen habe hier das bevorstehende Halving im April die Euphorie gebremst. Einfach ausgedrückt halbiere sich dabei die Belohnung, die Miner für ihre Arbeit an der Bitcoin-Blockchain in Form von neu geschürften Coins erhalten würden, von aktuell 6,25 auf 3,125 Bitcoin pro Block. Die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen CleanSpark und Riot Platforms würden aber besonders effizient schürfen, weshalb das Halving ihnen keine allzu großen Probleme bereiten dürfte. Zudem seien ihre Aktien in den vergangenen Monaten bereits hervorragend gelaufen.



Trotz des aktuellen Rücksetzers habe sich CleanSpark in weniger als sieben Wochen seit der Empfehlung bereits verdoppelt. Aktuell nähere sich der Kurs jedoch dem unlängst auf 14 Euro nachgezogenen Stopp an. Sollte dieser gerissen werden, sollten Anleger Gewinne mitnehmen.

Bei Riot Platforms belaufe sich das Kursplus seit Mitte Januar auf rund 10%. Bei Marathon Digital habe "Der Aktionär" während der Korrektur im Januar bereits einen Gewinn von rund 50% realisiert. Die Aktie stehe seither auf der Beobachtungsliste.



Das Rekordhoch beim Bitcoin bleibe in Reichweite. Ein Ausbruch sei nach Einschätzung des "Aktionärs" nur noch eine Frage der Zeit und dürfte insbesondere den Aktien von Coinbase und MicroStrategy neuen Schub liefern. Investierte Anleger sollten die Gewinne hier laufen lassen und ziehen gegebenenfalls die Stopps nachziehen.



Bei den Krypto-Minern CleanSpark und Riot Platforms steige vor dem nahenden Halving derweil die Nervosität. Hier könnten investierte Anleger nach den teils deutlichen Kursgewinnen der letzten Monate über (Teil-)Gewinnmitnahmen nachdenken. Grundsätzlich spiele aber auch ihnen ein weiter steigender Bitcoin-Kurs in die Karten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (05.03.2024/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der sehnlich erwartete Sprung auf neue Höchststände beim Bitcoin noch etwas auf sich warten lasse, könne sich die Performance der digitalen Leitwährung sehen lassen: Allein in den letzten 30 Tagen sei der Kurs um fast 55% gestiegen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das habe auch die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen aus dem Krypto-Bereich kräftig angetrieben.Knapp sei es gewesen, aber kurz vor dem Sprung über das bisherige Rekordhoch aus dem November 2021 hätten den Bitcoin in der Nacht auf Dienstag die Kräfte verlassen. Aktuell notiere er nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com auf 24-Stunden-Sicht noch 2% höher bei rund 66.400 USD. Damit würden im nun wieder rund 2.400 USD bzw. gut 3,5% zum Allzeithoch fehlen - nachdem er sich zeitweise bereits auf wenige Dollar angenähert habe. Auf dem Weg dorthin habe der Bitcoin zuletzt weiter an Dynamik gewonnen und allein in der Vorwoche zeitweise mehr als 20% an Wert gewonnen. Seit Jahresbeginn stehe bereits ein Plus von fast 58% zu Buche - nachdem der Kurs bereits im Vorjahr um rund 160% nach oben geschossen sei.Diese Erholungsrally habe auch die Aktien vieler Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt beflügelt. Teilweise hätten sie dabei sogar noch deutlich besser performt als der Bitcoin selbst.Die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) etwa habe am gestrigen Montag rund 24% an Wert gewonnen und das Kursplus seit Jahresanfang damit auf 111% ausgebaut. Seit der Erstempfehlung des "Aktionärs" vor weniger als einem Jahr belaufe sich das Plus bereits auf 335%. Und das, ob wohl die Aktie am heutigen Dienstag um rund 5% von ihrem tags zuvor markierten 24-Jahres-Hoch zurückkomme. Investierte Anleger sollten jedoch weiterhin dabeibleiben und den Stopp auf 760 Euro nachziehen.Bitcoin-Miner würden schwächeln