Das gelte auch für vielen Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt, die einen vergleichsweise durchwachsenen Wochenstart verzeichnen würden. Die Papiere des Kryptobörsenbetreibers Coinbase (ISIN US19260Q1076 / WKN A2QP7J) würden im vorbörslichen US-Handel auf dem Niveau des Freitagsschlusskurses auf der Stelle treten.



Die Aktie von MicroStrategy (ISIN US5949724083 / WKN 722713) verliere unterdessen rund ein halbes Prozent. Dort könnten in Kürze aber weitere Bitcoin-Käufe für Impulse sorgen, nachdem der Software-Konzern in der Vorwoche mit einer weiteren Wandelanleihe für exakt diesen Zweck frisches Kapital eingesammelt habe.



Auch die Papiere der US-Mining-Firmen CleanSpark, Marathon Digital und Riot Platforms seien am Montag im vorbörslichen Handel wenig bewegt, nachdem sie am Freitag teils deutliche Kursgewinne verzeichnet hätten. Insgesamt werfe hier allerdings das Halving als potenzielle Belastung für das operative Geschäft seine Schatten voraus, weshalb die Mining-Aktien zuletzt schwächer performt hätten als der Bitcoins selbst.



Hierzulande könne sich die Aktie der Bitcoin Group am Montag stabilisieren, nachdem sie in der Vorwoche erst ein neues Mehrjahreshoch markiert und anschließend einen Teil der Gewinne abgegeben habe.



Der Bitcoin gönne sich nach der jüngsten Rekordjagd eine Pause, doch das Ende der Fahnenstange sei nach Einschätzung des AKTIONÄR noch nicht erreicht. Mutige Anleger können daher dabei bleiben und den Rücksetzer zum (Nach-) Kauf nutzen, so Nikolas Kessler von Der Aktionär".



Eine Fortsetzung der Bitcoin-Rally würde auch den Aktien von Unternehmen mit Krypto-Bezug weiteren Rückenwind liefern Bei den laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen aus diesem Bereich - namentlich Coinbase, MicroStrategy und Riot Platforms - bestehe daher kein Handlungsbedarf, außer gegebenenfalls die Stopps nachzuziehen.



Bei CleanSpark und Marathon Digital habe DER AKTIONÄR in den vergangenen Wochen bereits Gewinne von 99 beziehungsweise 50 Prozent realisiert. Beide Titel stünden seither für einen möglichen Wiedereinstieg auf der Watchlist. Die Aktie der Bitcoin Group sei keine laufende Empfehlung. (18.03.2024/ac/a/m)







