Grayscale habe den Fonds nach der SEC-Entscheidung in der Vorwoche zwar ebenfalls in einen ETF umgewandelt, verlange aber vergleichsweise hohe Gebühren von 1,5 Prozent. Sollte die Kryptofirma daran festhalten, könnte laut den Berechnungen von JPMorgen sogar noch deutlich mehr Geld abgezogen und in kostengünstigere Produkte investiert werden.



Weitere 20 Milliarden Dollar an Zuflüssen könnten die Spot-ETFs laut den Analysten zudem von Privatanlegern verzeichnen, die bislang über Kryptobörsen direkt in Bitcoin investiert hätten. Hinzu komme dabei: Viele Anleger dürften das Kapital nicht 1:1 reinvestieren, sondern könnten nach den deutlichen Kursgewinnen im Vorfeld der ETF-Entscheidung nun zumindest teilweise Gewinne einstreichen.



Zum Ende einer turbulenten Woche sei der Bitcoin daher am Freitag auch spürbar unter Druck geraten, nachdem er tags zuvor bei rund 49.000 Dollar erst noch den höchsten Stand seit rund zwei Jahren markiert habe. Übers Wochenende habe sich der Kurs jedoch im Bereich von 42.500 Dollar stabilisieren können.



Auch am Montag hätten sich die Impulse für die Digitalwährung in Grenzen gehalten. Wegen eines Feiertags in den USA seien die frisch zugelassenen Spot-ETFs am nicht gehandelt worden. Am Dienstagvormittag schaffe es der Bitcoin mit einem Plus von rund einem Prozent auf 24-Stunden-Sicht immerhin wieder über die 43.000er-Marke.



Die ETF-Zulassung in den USA sei ein Meilenstein für den Bitcoin als Anlageklasse, daran würden auch die kurzfristigen Gewinnmitnahmen im Anschluss an die Entscheidung nichts ändern. Insbesondere für institutionelle Anleger sei der Weg in den Markt nun geebnet, was sich mittel- und langfristig positiv auf die Nachfrage-Situation - und damit auch den Bitcoin-Kurs - auswirken werde. DER AKTIONÄR bleibe daher bullish. (16.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die in den USA frisch zugelassen Spot-ETFs auf den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) sind in der Vorwoche mit ordentlichem Handelsvolumen gestartet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Inwieweit dabei frisches Kapital in den Markt geflossen sei, da würden die Meinungen der Experten allerdings auseinandergehen. Die Analysten von JPMorgan sähen zunächst eher eine Umverteilung aus anderen Krypto-Investments.Grundsätzlich sehe die Investmentbank durchaus Nachfrage nach Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und traue den neuen Produkten Zuflüsse in Höhe von 36 Milliarden Dollar zu. Dem Optimismus vieler Marktteilnehmer, dass durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs viel frisches Kapital in den Kryptomarkt fließen werde, stünden die Analysten um Nikolaos Panigirtzoglou derzeit allerdings skeptisch gegenüber.