Seit den ETF-Zulassungen am 11. Januar habe der Bitcoin in der Spitze etwa 20 Prozent an Wert verloren. Die Anleger seien im "ETF-Blues", habe Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research am Dienstag kommentiert. Die Euphorie über die erstmalige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETF sei endgültig verflogen.



Als Grund für die Kursverluste werde auch genannt, dass mit dem positiven Votum der SEC gerechnet worden sei, dies den Kurs schon zuvor angetrieben habe und anschließend Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Zudem werde angeführt, dass die Regulierungsbehörden den Bitcoin nach der ETF-Zulassung noch schärfer in den Blick nehmen könnten.



Die Enttäuschung rund um die Bitcoin-ETFs färbe auch auf die Aktie von Coinbase ab. Zuletzt habe die Krypto-Plattform 3,2 Prozent auf 123,10 Dollar verloren. Für zusätzlichen Gegenwind sorge ein Downgrade von JPMorgan auf "Underweight" mit einem Kursziel von nur 80 Dollar.



"Während wir Coinbase weiterhin als die dominierende US-Krypto-Börse und als führend im Kryptowährungshandel und -investment weltweit sehen, denken wir, dass der Katalysator in Bitcoin-ETFs, der das Ökosystem aus dem Winterschlaf geweckt hat, die Marktteilnehmer enttäuschen wird", hätten die JPMorgan-Analysten geschrieben.



Mit Material von dpaAFX. (24.01.2024/ac/a/m)







