Fairerweise müsse man natürlich einräumen, dass der Kryptomarkt mit dem jüngsten Crash eine Steilvorlage für kritische Stimmen geliefert habe und längst nicht nur chinesische Staatsmedien Zweifel an der Zukunft von Bitcoin und Co hegen würden.



Das Argument, Bitcoin sei wegen seines digitalen Charakters per se wertlos, sei jedoch besonders fragwürdig und stelle die gesamte Digitalwirtschaft infrage. Denn im Kern würden auch ganze Internet-Konzerne wie Meta und Alphabet oder deren chinesische Pendants Weibo und Baidu "nur" auf ein paar Zeilen Code basieren.



Die Warnung, dass der Bitcoin wertlos werden könnte, treffe gerade im sehr schwachen Marktumfeld einen Nerv und sorge für zusätzliche Unsicherheit bei den Investoren. Mit Blick auf die jüngsten Verluste seien Kritik und Skepsis an der Digitalwährung durchaus nachvollziehbar. Beim Economic-Daily-Bericht scheine aber klar die Agenda der chinesischen Regierung durch.



"Der Aktionär" geht weiterhin nicht davon aus, dass der Bitcoin wieder verschwinden wird. Das angeschlagene Chartbild und der anhaltende Makro-Gegenwind lasse jedoch eine längerfristige Seitwärtsphase wie im "Krypto-Winter" 2018 befürchten. Neueinsteiger und investierte Anleger müssen daher viel Geduld und reichlich Überzeugung mitbringen, so Nikolas Kessler.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (23.06.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abgesänge auf den Bitcoin haben lange Tradition, wenn es mit den Kursen derart steil bergab geht, wie es in den letzten Tagen und Wochen der Fall war, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Im Internet gebe es Websites, die "Todesanzeigen" für die Digitalwährung sammeln würden. Eine der aktuellsten komme dabei aus China - was bei genauem Hinsehen aber nicht mehr überrasche.Während sich der Bitcoin nach seinem Dip unter die 20.000-Dollar-Marke am Wochenende zuletzt etwas habe stabilisieren können, habe die staatlich kontrollierte chinesische Zeitung Economic Daily am Mittwoch vor weiteren empfindlichen Verlusten gewarnt. Spätestens seit die South China Morning Post den Artikel aufgegriffen habe, schlage dieser auch international hohe Wellen.Die Autoren würden darin zum Rundumschlag ausholen. Investoren sollten sich des Risikos bewusst sein, dass der Bitcoin-Preis "auf null fällt"."Bitcoin ist nichts anderes als eine Reihe digitaler Codes, und seine Renditen stammen hauptsächlich aus dem Kauf zu niedrigen und dem Verkauf zu hohen Preisen", schreibe Economic Daily. "Wenn in Zukunft das Vertrauen der Anleger schwindet oder souveräne Länder Bitcoin für illegal erklären, wird er zu seinem ursprünglichen Wert zurückkehren, was schlicht wertlos ist."Die chinesische Regierung habe nach und nach nahezu alle Aktivitäten mit dezentralen Kryptowährungen wie dem Bitcoin verboten - einschließlich Mining und Handel im vergangenen Jahr. Beinahe zeitgleich seien dafür Pläne für die Einführung einer staatlich kontrollierten Digitalwährung, dem digitalen chinesischen Yuan (e-CNY), bekannt gegeben und vorangetrieben worden.China pushe den E-Yuan und könne dabei offenbar keine Konkurrenz durch unabhängige Kryptowährungen brauchen. So gesehen komme die Warnung vor dem "wertlosen" Bitcoin wenig überraschend und dürfte insbesondere auf eigenen Interessen ruhen. Zumal der Krypto-Handel durch chinesische Bürger trotz Verboten und Strafandrohung nicht vollständig versiegt sei.