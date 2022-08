Setze Bitcoin Depot dieses Wachstum fort, ergebe sich bei der Fusion, die den Automatenbetreiber mit 885 Mio. Dollar bewerte, ein KUV von 1,2. Der Deal mit GSR II Meteora bringe dem Unternehmen bis zu 320 Mio. Dollar ein. Ein PIPE-Investment sei bislang nicht abgeschlossen worden.



Bitcoin Depot sei ein Schwergewicht im Markt der Krypto-Geldautomaten. Die kritische Haltung der Aufsichtsbehörden könnte allerdings zum Problem beim Wachstum über den nordamerikanischen Markt hinaus werden. Zusätzlich habe sich das Umfeld für Krypto-Aktien mit dem Kursverfall der Coins deutlich eingetrübt.



DER AKTIONÄR bleibt bei Bitcoin Depot daher an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 26.08.2022)



Kurzprofil Bitcoin Depot:



Bitcoin Depot ist Krypto-ATM-Treiber aus den USA. Bitcoin Depot ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Betreiber von Geldautomaten für Kryptowährungen. (26.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Benjamin Heimlich nimmt den Krypto-ATM-Treiber Bitcoin Depot unter die Lupe.Kryptowährungen einfach mit Bargeld kaufen, das verspreche Bitcoin Depot. Der Betreiber von Krypto-Geldautomaten arbeite aktuell an seinem IPO und wolle dafür mit dem SPAC GSR II Meteora Acquisition (ISIN: US36263W2044, WKN: A3DL4H) fusionieren. Bei dem Deal würden die Amerikaner auf eine Bewertung im hohen dreistelligen Millionenbereich kommen.Insgesamt betreibe Bitcoin Depot eigenen Angaben zufolge über 7.000 Krypto-Geldautomaten (ATM) in Nordamerika. Laut der Plattform Coin ATM Radar komme das Unternehmen damit auf einen weltweiten Marktanteil von 19,1 Prozent.Allerdings seien Krypto-Geldautomaten umstritten, da sie wiederholt mit Betrugsfällen in Verbindung stünden. In Singapur, einem der bislang krypto-freundlichsten Länder der Welt, seien sie Anfang des Jahres verboten worden. Auch die britische Finanzmarktaufsicht FCA habe im März publik gemacht, dass Krypto-ATMs in Großbritannien illegal seien.