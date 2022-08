Befürchtet werde allerdings, dass ein Großteil der Coins auf dem Markt landen könnte. Nach der spektakulären Pleite von Mt.Gox vor fast zehn Jahren hätten die Gläubiger seit 2014 nicht mehr auf ihre Bestände zugreifen können - hätten also zwangsweise "HODLn" müssen. In der Zwischenzeit sei der Wert der Coins allerdings trotz des jüngsten Rücksetzers etwa um das 40-Fache gestiegen, heiße es in dem Bericht. Daher dürften viele Mt.Gox-Nutzer Kasse machen, sobald sie ihre Rückzahlung erhalten würden.



Dass diese nun wirklich unterwegs oder bereits ausgezahlt worden sei, dafür gebe es laut "cointelegraph.com" bislang keine offizielle Bestätigung seitens des Insolvenzverwalters.



Unterdessen würden Branchenexperten versuchen, die angespannte Lage zu beruhigen. Selbst wenn alle 137.000 Bitcoins auf einmal auf den Markt geworfen würden, sei das nicht das apokalyptische Ereignis, das einige Marktteilnehmer befürchten würden, habe etwa Analyst Josh Rager am Wochenende kommentiert.



Sollten der unwahrscheinliche Fall eintreten und alle Coins auf einen Schlag verkauft werden, entspräche das zu aktuellen Kurse einem Volumen von 2,8 Milliarden Dollar - und damit einem Bruchteil des täglichen Bitcoin-Transaktionsvolumens von 20 bis 30 Milliarden Dollar, rechne Rager in einem Tweet vor. Sein Fazit: "Der Mt.Gox-Release erzeugt wahrscheinlich mehr Angst als nötig."



Für Unsicherheit sorge die Aussicht auf eine nahende Verkaufswelle aber allemal - ebenso wie die Aussagen von FED-Chef Powell zur künftigen Geldpolitik vom Freitag. In diesem Umfeld dürften es der Bitcoin zumindest kurzfristig weiterhin schwer haben.



Für risikofreudige Anleger mit viel Geduld sehe DER AKTIONÄR zu Kursen um 20.000 Dollar aber dennoch Chancen, wieder einen Fuß in die Tür zu stellen. (29.08.2022/ac/a/m)







