Im Zuge des erneuten Abverkaufs verliere der Bitcoin am Mittwochmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent. Er rutsche damit deutlich unter die 20.000-Dollar-Marke, die er in den vergangenen Tagen eng umkreist habe - und die auch aus psychologischer Sicht eine wichtige Rolle spiele.



Nach Daten von "coinmarketcap.com" sei der Kurs am frühen Morgen bei rund 18.703 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang Juli gefallen. Damit rücke nun zwangsläufig auch wieder das bisherige Tief der aktuellen Korrektur bei rund 17.709 Dollar von Mitte Juni in den Fokus.



Auch Ethereum - am Dienstag noch der größte Gewinner in den Top 10 nach Market Cap - müsse am Mittwoch wieder Federn lassen. Mit einem Minus von rund 8,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht teste der Ether-Kurs aktuell wieder die 1.500-Dollar-Marke und falle damit unter den Ausgangspunkt des Ausbruchsversuchs vom Wochenbeginn zurück.



Noch härter treffe es am Mittwochmorgen Ethereum Classic, wo ein Minus von fast 16 Prozent an der Kurstafel stehe. Damit sei auch ein hier ein Großteil der deutlichen Vortagesgewinne wieder passé. Dass sich im Zuge eines großen Software-Upgrades ("Merge") bei Ethereum viele Miner nun Ethereum Classic zuwenden würden, hatte am Mittwoch für einen rund 30-prozentigen Kurssprung gesorgt, der den Kurs zeitweise wieder über die 40-Dollar-Marke katapultiert habe.



Die Vorfreude auf den "Merge", der aller Voraussicht nach am Donnerstag nächste Woche (15. September) durchgeführt werden solle, trete angesichts der hochkochenden Zins- und Rezessionssorgen wieder in den Hintergrund. Berichte einiger Entwickler, wonach es beim "Bellatrix" genannten Upgrade zur Vorbereitung des eigentlichen "Merges" zum Ausfall einiger Validatoren gekommen sei, sorge indes für zusätzliche Nervosität vor dem Mega-Event bei Ethereum.



Immer wieder aufflammende Konjunktursorgen und die große Unsicherheit mit Blick auf den "Merge" würden Krypto-Investoren derzeit das Leben schwer machen - und dürften kurz- und mittelfristig für weiterhin für hohe Volatilität sorgen. Wer in diesem Umfeld aktiv sei, brauche ein dickes Fell und viel Geduld. An der grundsätzlich positiven Einstellung des AKTIONÄR zu den langfristigen Aussichten bei Bitcoin und Ethereum habe sich aber nichts geändert. (07.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt ist am Mittwochmorgen wieder fest in Bärenhand, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Bitcoin-Kurs (ISIN: CRYPT0000BTC) mit einem Minus von rund fünf Prozent unter die Marke von 19.000 Dollar abrutsche, müssten auch Ethereum und Ethereum Classic - die beiden Top-Performer des Vortags - ihre jüngsten Kursgewinne wieder abgeben.Als Hauptgrund für die deutlichen Kursverluste am Kryptomarkt würden erneut wachsende Zinsängste gelten, nachdem die jüngsten Konjunkturdaten in den USA darauf hingedeutet hätten, dass die dortige Notenbank FED an ihrem Kurs kräftiger Leitzinserhöhungen festhalten könne. Das habe am Dienstag auch am US-Aktienmarkt - mit dem Bitcoin und Co nach wie vor spürbar korrelieren würden - für Verluste gesorgt.