Die aktuellen Kursgewinne am Kryptomarkt würden optimistisch stimmen, dass der Boden mittlerweile gefunden sei. Nach Einschätzung des "Aktionärs" seien sie aber noch mit Vorsicht zu genießen, denn bereits am nächsten Mittwoch (2. November) stehe mit dem nächsten Zinsentscheid der FED ein weiterer Härtetest bevor.



Mutige Anleger mit langem Atem könnten auf dem aktuellen Niveau weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, sollten dabei aber primär zu den Platzhirschen Bitcoin und Ethereum greifen. Dogecoin eigne sich dagegen eher als kurzfristiger Zock.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach kräftigen Vortagesgewinnen gehe die Erholung am Kryptomarkt am Donnerstag mit etwas reduziertem Tempo weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die jüngsten Ausbrüche in den Charts von Bitcoin und Ethereum schienen sich damit zu bestätigen, stünden allerdings bereits vor dem nächsten Härtetest. Unterdessen gebe ein Coin in den Top 10 nach Market Cap jetzt erst so richtig Gas.Hoffnungen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen etwas drosseln könnte, habe an den Märkten zuletzt wieder für mehr Zuversicht und wachsende Risikobereitschaft gesorgt. Das habe zur Wochenmitte auch den Kryptomarkt erfasst und für teils deutliche Kursgewinne gesorgt. So sei der Bitcoin mit Kursgewinnen von bis zu 8% aus der wochenlangen Seitwärtsrange zwischen 18.300 und 20.400 USD ausgebrochen. Bei 20.938 USD habe er dabei den höchsten Stand seit rund sechs Wochen markiert.Für einen Ausbruch über die 21.000er-Marke habe es aber (noch) nicht gereicht. Am Donnerstagvormittag notiere die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht noch rund 2,5% höher bei 20.734 USD. Der übergeordnete Seitwärtstrend, der sich seit Mitte Juni zwischen dem Korrekturtief bei 17.709 USD und dem Verlaufshoch im August bei rund 24.400 USD aufspanne, sei jedoch weiterhin intakt.Ethereum, die Nummer 2 nach Market Cap, habe am Mittwoch prozentual zweistellige Kursgewinne verzeichnet und dabei die wichtige 1.500-USD-Marke zurückerobert. Mit einem 24-Stunden-Plus von rund 4% werde diese am Donnerstag zunächst auch verteidigt.Ein Coin in den Top 10 steche mit überdurchschnittlichen Gewinnen von rund 20% aber besonders heraus: der Dogecoin. Grund dafür sei laut dem Branchenportal coindesk.com die Aussicht auf einen Abschluss der Twitter-Übernahme durch Elon Musk am morgigen Freitag. Musk sei ein großer Fan der Spaß-Kryptowährung und habe diese immer wieder via Twitter gepusht. Zeitweise habe es Spekulationen gegeben, dass er Dogecoin als Zahlungsmittel bei dem Kurznachrichtendienst etablieren könnte.Der Hype um den Coin habe im Bärenmarkt der vergangenen Monate stark nachgelassen: Noch vor einem Jahr habe ein DOGE etwa 30 Cent gekostet. Einschließlich des rund 30%-igen Kurssprungs in den vergangenen sieben Tagen seien es aktuell nur noch 7,8 Cent.