Mit Blick auf die Kursperformance seit Jahresanfang stünden aber selbst die Wochen-Gewinner noch tief in der Verlustzone - und zwar größtenteils noch tiefer als Ethereum mit einem YTD-Minus von rund 59 Prozent. Einzige Ausnahme sei Ethereum Classic, wo sich das Minus seit Jahresanfang auf vergleichsweise relativ solide -28 Prozent belaufe.



Beim Bitcoin habe das 12-prozentige Kursplus der vergangenen sieben Tage derweil gereicht, um den Abschlag seit 1. Januar auf rund 53 Prozent zu reduzieren. Im Tief von Mitte Juni seien es noch vor kurzem knapp 62 Prozent gewesen.



Durch die Kursgewinne der vergangenen Tage habe auch der Krypto-Gesamtmarkt zu Wochenbeginn einen ersten wichtigen Meilenstein zurückerobert: Erstmals seit über einem Monat summiere sich die Market Cap aller Coins und Token wieder auf mehr als eine Billion Dollar. Im Hoch Ende 2021 seien es allerdings auch schon einmal gute drei Billionen Dollar gewesen.



Die Gegenbewegung am Kryptomarkt sorge nach den heftigen Verlusten der letzten Monate wieder für wachsende Zuversicht unter den Marktteilnehmern. Ob sie tatsächlich die erhoffte Trendwende sei und die Kurse nun wieder nachhaltig steigen würden, sei aber zumindest fraglich. Denn das schwierigen Makro-Umfeld aus starkem Dollar, steigenden Zinsen und Rezessionsangst habe sich in den letzten Tagen natürlich nicht einfach in Luft aufgelöst. Das Risiko, dass die Stimmung wieder ins Negative umschlage und die jüngsten Gewinne wieder abgegeben würden, sei weiterhin vorhanden.



Die jüngste Bärenmarktrally nähre Hoffnungen auf ein Comeback des Kryptomarkts, berge aber auch das Risiko einer erneuten Bullenfalle. Mutige Krypto-Anleger sollten daher möglichst langfristig investierten und gestaffelt einsteigen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".







Die Erholungsrally am Kryptomarkt hat am Dienstag etwas an Fahrt verloren, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) am frühen Nachmittag auf 24-Stunden-Sicht etwas schwächer notiere, klettere Ethereum mit gebremstem Tempo weiter nach oben. Bei den übrigen Altcoins würden sich Gewinne und Verluste derweil in etwa die Waage halten.Mit Blick auf die 7-Tages-Performance sei die Tendenz trotzdem eindeutig: Nahezu alle Coins und Token in den Top 100 nach Marktkapitalisierung hätten auf Wochensicht teils deutliche Kursgewinne verzeichnet. Zu den wenigen Ausnahmen würden dabei einige Stablecoins und Exchange-Token gehören, die unverändert oder moderat im Minus notieren würden.