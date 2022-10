Das Management sei nun auf der Suche nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Um die Liquidität aufrechtzuerhalten, habe man bereits 3.843 nagelneue Mining-Rechner des Herstellers Bitmain verkauft, mit denen eigentlich das operative Geschäft ausgebaut werden sollte. Dadurch habe Argo etwa 4,8 Millionen Pfund beziehungsweise 5,6 Millionen Dollar eingenommen.



Die Unternehmensführung mache in ihrem Statement aber deutlich, dass das alleine nicht reichen werde: "Sollte es Argo nicht gelingen, weitere Finanzierungen abzuschließen, würde Argo kurzfristig einen negativen Cashflow aufweisen und müsste den Betrieb einschränken oder einstelle."



Man bemühe sich, genügend Kapital aufzutreiben, um den Geschäftsbetrieb zumindest für die nächsten zwölf Monate sicherstellen zu können, habe es geheißen. Die Aktie von Argo Blockchain sei daraufhin um mehr als 70 Prozent eingebrochen.



Nachdem in der Vorwoche bereits der US-amerikanische Bitcoin-Miner Core Scientific vor der drohenden Insolvenz gewarnt habe, rufe mit Argo Blockchain bereits der nächste Branchenvertreter um Hilfe. Das zeige, dass die Krise trotz der Stabilisierung am Kryptomarkt noch nicht ausgestanden sei und vielerorts Liquiditätsprobleme drohen würden.



Um derartige operative Risiken zu umgehen, sollten längerfristig orientierte Anleger lieber direkt in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren - dabei aber stets die ebenfalls vorhandenen Kursrisiken im Hinterkopf behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (31.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während sich der Kryptomarkt zuletzt stabilisieren und der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) sogar die psychologisch wichtige 20.000-Dollar-Marke zurückerobern konnte, leiden viele Krypto-Firmen immer noch unter der heftigen Talfahrt der vergangenen Monate, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Mit Argo Blockchain (ISIN: GB00BZ15CS02, WKN: A2JR3A) funke nun bereits der zweite Bitcoin-Miner innerhalb weniger Tage SOS.Das britische Unternehmen habe die Investoren am Montag darüber informiert, dass eine geplante Kapitalerhöhung im Volumen von 24 Millionen Pfund (rund 27 Millionen Dollar) wohl nicht mehr zustande kommen werde. Erst am 7. Oktober habe das Unternehmen die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung mit einem strategischen Investor gemeldet.