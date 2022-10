Vor diesem Hintergrund lasse die aufkeimende Risikolust vieler Anleger aktuell wieder nach. Die digitale Leitwährung büße am Freitagnachmittag rund ein Prozent ein und nähere sich damit nun wieder 20.000-Dollar-Marke an, nachdem sie der Kurssprung in dieser Woche zeitweilig sogar wieder an der 21.000er-Marke habe anklopfen lassen. Damit sehe es beim Bitcoin nun zunächst nach einer Fortsetzung der Seitwärtsrange zwischen 18.300 und 20.400 Dollar aus, die in den vergangenen sechs Wochen das Chartbild geprägt habe.



Für Ethereum gehe es nach überdurchschnittlichen Kursgewinnen am Dienstag und Mittwoch nun wieder um rund zwei Prozent retour. Der Kurs ringe damit nun wieder mit der psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke von 1.500 Dollar.



Auch am übrigen Kryptomarkt pausiere die Gegenbewegung derzeit. Die Market Cap alles Coins und Token rutsche dabei vor dem Wochenende wieder unter die Billionen-Dollar-Marke. Unter den Top-10-Coins könne in diesem Umfeld lediglich Dogecoin nennenswerte Gewinne von rund neun Prozent verbuchen. Grund seien hier weiterhin Spekulationen im Zusammenhang mit der mittlerweile erfolgten Übernahme von Twitter durch Dogecoin-Fürsprecher Elon Musk.



Auf 7-Tages-Sicht könne sich die Performance am Kryptomarkt aber dennoch sehen lassen. Trotz der heutigen Verluste komme der Bitcoin auf ein Wochenplus von rund acht Prozent. Bei Ether seien es sogar gute 21 Prozent. Noch sei also nichts verloren.



Nun müsse sich aber zeigen, ob die jüngsten Gewinne tatsächlich der Beginn der erhofften Gegenbewegung gewesen seien - oder nur ein weiteres Strohfeuer. Insbesondere rund um den Zinsentscheid am Mittwoch dürfte es dabei spannend werden. DER AKTIONÄR rate Krypto-Investoren im aktuellen Umfeld aber ohnehin, langfristig und (noch) nicht mit vollem Kapitaleinsatz zu agieren. (28.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die spürbare Erholung am Kryptomarkt vom Wochenanfang hat zuletzt bereits wieder an Fahrt verloren, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor dem Wochenende würden schon wieder die roten Vorzeichen dominieren. Dabei würden nicht nur überwiegend enttäuschende Quartalszahlen aus dem Tech-Sektor für neue Sorgenfalten bei den Marktteilnehmern sorgen, sondern auch ein wichtiger Termin.Zwar habe die Korrelation zwischen den Aktien amerikanischer Technologieunternehmen und dem Kryptomarkt zuletzt etwas nachgelassen, sie sei aber nach wie vor spürbar. So verwundere es nicht, dass sich nach enttäuschenden Quartalszahlen von Meta, Amazon und Co nun auch die Lage bei Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und Co wieder etwas abkühle.