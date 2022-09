Nach dem Fehlausbruch auf 20.338 Dollar am Dienstagnachmittag und dem anschließenden Einbruch auf ein neues 3-Monats-Tief am Mittwoch habe er die Verluste womöglich zumindest teilweise schon vorweggenommen. Dass trotz dieser Turbulenzen auf 7-Tages-Sicht ein kleines Plus stehe, sei aber dennoch beachtlich.



"Die Korrelation des Bitcoins mit Tech-Aktien bleibt bestehen, aber es ist nicht mehr so schlimm wie über weite Strecken dieses Marktzyklus", so Analyst Edward Moya vom Broker Oanda gegenüber dem Branchenportal "coindesk.com". "Es scheint so, als glaube die Wall Street, dass Krypto bald einen Boden findet und eine attraktive Strategie zur Diversifizierung darstellt, wenn der Gipfel bei den Anleiherenditen erreicht wurde."



Auch bei den meisten Altcoins würden am Morgen die grünen Vorzeichen dominieren, wodurch die Market Cap aller Coins und Token auf 24-Stunden-Sicht um 0,5 Prozent auf 944 Milliarden Dollar steige. In den Top 10 nach Marktkapitalisierung steche XRP dabei mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent positiv heraus. Hier sorge ein weiter Etappensieg von Ripple Labs im Rechtsstreit mit der SEC für wachsende Zuversicht.



Dass sich Bitcoin und Co kurzfristig vergleichsweise stabil gezeigt und gegen den negativen Markttrend gestemmt hätten, lasse darauf hoffen, dass auf den aktuellen Kursniveaus viel Negatives eingepreist und der Boden nahe sei. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass die Stabilisierung noch auf wackeligen Beinen stehe und in einem von großer Makro-Unsicherheit geprägten Umfeld jederzeit weitere Rückschläge möglich seien.



DER AKTIONÄR bleibe trotzdem bei seiner positiven Grundeinschätzung, rate zunächst aber weiterhin dazu, möglichst langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz zu agieren. (30.09.2022/ac/a/m)







