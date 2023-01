Nach teils extremen Kursverlusten um Vorjahr hätten die meisten Coins und Token nun einen positiven Start ins Jahr 2023 erwischt. Die Stimmung der Marktteilnehmer habe sich dadurch allerdings noch nicht nachhaltig gebessert. Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt signalisiere seit Jahresbeginn durchgehend "Angst" oder "extreme Angst" - und setze damit die monatelange Seitwärtsbewegung auf niedrigem Niveau fort.



Ob unter diesen Voraussetzungen kurz- und mittelfristig eine nachhaltige Trendwende am Kryptomarkt möglich sei, sei weiterhin fraglich. Zumal sich das makroökonomische Umfeld nur langsam aufhellen dürfte und die Auswirkungen der FTX-Pleite für die gesamte Krypto-Branche erst allmählich sichtbar werden.



"Der Aktionär" gehe zwar davon aus, dass sich der Kyptomarkt auch von diesem Crash erholen werde, vorerst sollten Anleger jedoch vorsichtig bleiben, um nicht in die erstbeste Bullenfalle zu treten. Konkret bedeute das: Langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz agieren oder gleich an der Seitenlinie auf die Trendwende warten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (10.01.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Kryptomarkt habe am Montag zum ersten Mal seit der spektakulären Pleite von FTX im November wieder auf breiter Front deutliche Kursgewinne verzeichnet, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Viele Altcoins haben dabei klar besser performt als der Bitcoin. Am Dienstagvormittag scheint die Mini-Erholungsrally bei vielen Coins und Token aber schon vorbei zu sei.Der Bitcoin trete derzeit mit nur moderaten Kursveränderungen auf der Stelle, könne sich dabei jedoch im Bereich von 17.250 USD halten. Erst am Vortag sei mit dem Sprung zurück über die 17.000er-Marke aus einem mehrwöchigen Seitwärtstrend ausgebrochen.Ethereum knüpfe derweil mit einem Plus von rund 1,3% an die Aufwärtsbewegung vom Vortag an und gehöre damit bereits zu den Top-Performern unter den 20 größten Coins nach Market Cap. Nur Dogecoin auf Rang 9 lege mit rund 2% noch etwas stärker zu.Hoffnungen auf eine schrittweise Abkehr der FED von der restriktiven Geldpolitik, das aufgehellte Sentiment am Gesamtmarkt sowie ein Short-Squeeze bei den im Vorjahr besonders stark abgestraften Altcoins hätten am Montag für Rückenwind gesorgt.