Auch am Dienstagvormittag kämen die Kurse am Kryptomarkt kaum in die Gänge. Der Bitcoin notiere auf 24-Stunden-Sicht fast unverändert und pendele nunmehr seit Ende der Vorwoche um die Marke von 22.400 USD. Bei vielen großen Altcoins würden sich die kurzfristigen Chartbilder ähnlich präsentieren.



Vor Powells Auftritt am Nachmittag steige an den Märkten die Nervosität. Auch bei Bitcoin und Co herrsche gespanntes Warten. Der Aktionär rechne damit, dass die Volatilität am Kryptomarkt bald zurückkehren werde, bleibe auf lange Sicht aber klar bullish für Bitcoin und Ethereum.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (07.03.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der sonst so volatile Kryptomarkt tritt auch am Dienstagvormittag auf der Stelle, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem die Probleme bei der Kryptobank Silvergate Capital in der Vorwoche für einen spürbaren Dämpfer gesorgt hätten, schienen die Marktteilnehmer diesen Schreck mittlerweile verdaut zu haben. Dafür würden nun wieder makroökonomische Unsicherheitsfaktoren in den Fokus rücken.Am heutigen Dienstagnachmittag um 16 Uhr deutscher Zeit werde FED-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss im US-Senat Rede und Antwort stehen, am Mittwoch folge dann an gleicher Stelle seine Anhörung vor dem Finanzausschuss. Die Marktteilnehmer würden sich davon Hinweise auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank erwarten. Dass diese kurz- und mittelfristig weiter an der Zinsschraube drehen werde, stehe angesichts der anhaltend hohen Inflation eigentlich außer Frage. Offen sei alleraberdings, wie stark die FED den Leitzins bei ihrer nächsten Sitzung am 22. März erhöhen werde.Das "FedWatch Tool" des US-Börsenbetreibers CME Group beziffere die Chancen auf eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 72,3%. Einer größeren Zinserhöhung um 50 Basispunkte räume die CME eine Wahrscheinlichkeit von 27,7% ein.