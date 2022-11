Das werde kein Leichtes, denn laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters könnte die Zahl der Gläubiger in Millionenmarke übersteigen. Unterdessen würden die Ermittlungsverfahren und Untersuchungen diverser Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gerade erst anlaufen.

Mit Ray habe FTX allerdings zumindest einen erfahrenen Insolvenzverwalter an Bord geholt: Der 63-Jährige habe seinerzeit die Insolvenz des Energieriesen Enron gemanagt - bis dato die größte Unternehmenspleite der US-Geschichte.



Wie es mit FTX weitegehe, sei völlig offen. Ebenso die Auswirkungen des Debakels auf die gesamte Kryptobranche. Das Risiko, dass im Zuge dessen weitere Unternehmen in Schieflage geraten würden, sei groß. Zumindest kurz- und mittelfristig dürfte dadurch auch der Druck auf die Kurse von Bitcoin & Co hoch bleiben. Anleger sollten daher weiterhin abwarten.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin. (17.11.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sam Bankman-Fried ("SBF"), Gründer und Ex-CEO der Insolventen Kryptobörse FTX, hat kürzlich in einer Serie von Tweets Ideen zur Restrukturierung verbreitet und vorgerechnet, dass das Unternehmen gar nicht pleite sei, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dafür habe es einen Rüffel vom neuen CEO, John Ray, gegeben, der bei FTX nun die Scherben zusammenkehren müsse.Ray melde sich über den offiziellen Twitter-Account von FTX zu Wort und erinnere zunächst daran, dass "Mr. Bankman-Fried am 11. November bei FTX, FTX US, Alameda Research und allen direkten und indirekten Tochtergesellschaften zurückgetreten" sei. Folglich habe er aktuell keine Funktion mehr bei den genannten Firmen und "spricht nicht in deren Namen", habe der neue CEO klargestellt.Rums! Das habe gesessen. Denn letztlich bedeute diese Ansage nichts anderes, als dass "SBF" die Klappe halten solle - nur diplomatischer formuliert. Schließlich wecke der Ex-CEO mit seinen Aussagen Hoffnungen bei den Gläubigern, die die neue Unternehmensleitung womöglich gar nicht erfüllen könne.Zu prüfen, was noch da sei, und wie der Schaden für alle Betroffenen des FTX-Debakels abgemildert werden könne, liege nun alleine in der Verantwortung des neuen CEOs John Ray, der seit der Vorwoche die Geschäfte der Kryptobörse leite.