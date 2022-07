Nachdem auch am Wochenende die grünen Vorzeichen dominiert hätten, gehe die am Freitag gestartete Gegenbewegung am Kryptomarkt damit in die nächste Runde und führt bei vielen Coins zu teils deutlichen Anstiegen des Transaktionsvolumens.



Rückenwind liefere dabei die insgesamt deutlich aufgehellte Stimmung unter den Marktteilnehmern. Insbesondere in den USA würden derzeit positive Unternehmensmeldungen die Sorgen vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die Notenbank FED und einer drohenden Rezession verdrängen.



Vom Tisch seien diese Themen damit allerdings noch nicht. Sie dürften spätestens rund um die nächste FED-Sitzung Ende Juli wieder stärker ins Interesse der Investoren rücken.



So erfreulich die aktuelle Gegenbewegung am Kryptomarkt auch sei: Am herausfordernden Makro-Umfeld habe sich bislang kaum etwas geändert. Zudem hätten die vergangenen Wochen und Monate gezeigt, wie schnell die Stimmung auch wieder umschlagen könne.



Um nicht in die nächste Bullenfalle zu geraten, sollten Krypto-Investoren daher weiterhin sehr langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz handeln.







Mit einem Plus von rund fünf Prozent auf 24-Stunden-Sicht belege der Bitcoin unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap am Montag einen Rang im Mittelfeld. Ethereum könne fast zehn Prozent zulegen, dicht gefolgt von Cardano mit einem Plus von gut neun Prozent. Viele der heutigen Top-Gewinner hätten in den vergangenen Monaten allerdings noch heftigere Verluste verzeichnet als der Bitcoin.