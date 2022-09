Nach deutlichen Gewinnen in der Vorwoche habe sich der Ether-Kurs am Wochenende klar oberhalb der 1.700-Dollar-Marke stabilisiert. Die kurzfristige Seitwärtstendenz setze sich am Montag trotz leichten Verlusten von 0,5 Prozent zunächst fort.



Der Bitcoin knüpfe nach einem ruhigen Wochenende derweil an die jüngste Aufwärtsbewegung an. Mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent lasse er dabei sogar die Marke von 22.000 Dollar hinter sich. Die Verluste der vergangenen Tage, die den Kurs zu Wochenmitte sogar kurzzeitig wieder deutlich unter die 20.000er-Marke gedrückt hätten, seien damit ausgeglichen.



Mit Blick auf die nächsten Tage dürfte der Ethereum-Merge das beherrschende Thema am Kryptomarkt sein. Darüber hinaus dürfte aber auch der Einfluss von makroökonomischen Faktoren hoch bleiben. Insbesondere der Zinsentscheid der US-Notenbank FED in der kommenden Woche habe durchaus wieder Potenzial, Turbulenzen am Markt auszulösen.



Auch wenn die Richtung am Kryptomarkt aktuell wieder stimme, sollten sich Anleger auf einen anhaltend wilden Ritt einstellen und entsprechend langfristig agieren.



Ein Investment in eine Krypto-Währung ist zumeist sehr volatil, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (12.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Start in eine wichtige Woche lässt es der Kryptomarkt am Montagvormittag eher ruhig angehen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht zunächst kaum vom Fleck komme, könne der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) um mehr als zwei Prozent zulegen. Im weiteren Wochenverlauf dürfte das mit Spannung erwartete Upgrade bei Ethereum für mehr Bewegung sorgen.Voraussichtlich am Donnerstag (15. September) solle mit der Verschmelzung des Ethereum-Mainnets mit dem Proof-of-Stake-Mechanismus der Beacon Chain - dem so genannten "Merge" - das vielleicht wichtigste Upgrade in dem Gesichte von Ethereum stattfinden. Ein gewagtes Unterfangen, das nicht zuletzt wegen der großen Bedeutung von Ethereum für die gesamte Kryptowelt auch mit einigen Risiken verbunden sei. Doch wenn alles nach Plan laufe, sei das Potenzial enorm.