Mit Blick auf die heftigen Verluste der vergangenen Wochen und Monate wäre eine Gegenbewegung bei Bitcoin & Co inzwischen überfällig, doch die Lage sei nach wie vor angespannt. Mutige Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau wieder erste Positionen aufbauen, sollten sich aber vor möglichen Bullenfallen in Acht nehmen und möglichst langfristig agieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der verlustreichen Vorwoche und einem turbulenten Wochenende, an dem der Bitcoin zeitweise unter die wichtige 20.000-USD-Marke gefallen sei, habe er diese schnell wieder zurückerobert und bislang auch erfolgreich verteidigt, Nikolas Kessler so vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vom US-Aktienmarkt könnten heute weitere Impulse kommen. Krypto-Investoren sollten aber dennoch vorsichtig bleiben.Die letzte Woche sei für viele Anleger eine rabenschwarze gewesen. Während die Anleger an der Wall Street wegen eines Feiertags am Montag ganze drei Tage gehabt hätten, um die Geschehnisse der Vorwoche zu verdauen, sei es am Kryptomarkt auch übers Wochenende turbulent zugegangen - der Handel mit Bitcoin & Co kenne keine Pause.Bitcoin, Ethereum und viele weitere Coins seien dabei am Samstag auf neue Mehrjahrestiefs gestürzt, hätten sich seither jedoch etwas erholen können und würden nun an einer Stabilisierung arbeiten. Der Bitcoin notiere mittlerweile wieder klar oberhalb der charttechnisch und psychologisch wichtigen 20.000er-Marke, während Ether wieder zur vierstelligen Kursen gehandelt werde. Die kumulierte Market Cap alles Coins und Token nähere sich derweil langsam wieder der Billionen-Dollar-Schallmauer.Für Entwarnung oder gar Euphorie sei es allerdings noch zu früh, denn das Makro-Umfeld sei nach wie vor schwierig und das Sentiment - gemessen am Fear & Greed Index für den Kryptomarkt - fast historisch schlecht. Die Angst, dass weitere Krypto-Projekte den aktuellen Bärenmarkt nicht überleben könnten, sei dabei ein zusätzlicher, nicht zu unterschätzender Risikofaktor.