Auch viele andere Altcoins würden am Freitag prozentual zweistellige Kursgewinne verbuchen. Weit oben auf der Gewinnerliste stünden dabei jene Coins und Token, die von der SEC im Zuge der Klagen gegen Coinbase und Binance Anfang Juni explizit als vermeintliche Wertpapiere genannt worden seien.



Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) notiere aktuell "nur" rund drei Prozent höher bei rund 31.200 Dollar, habe am Donnerstagabend jedoch bei 31.814,51 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch markiert.



Auch Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptomarkt habe das Ripple-Urteil kräftigen Rückenwind geliefert. Die Aktie von Coinbase habe fast 25 Prozent an Wert gewonnen und damit den größten Tagesgewinn seit dem Börsendebüt im April 2021 verzeichnet. Die Erleichterung sei hier besonders groß, da die SEC auch gegen den Kryptobörsenbetreiber klage - unter anderem wegen dem Vorwurf, das Unternehmen ermögliche den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren.



Auch die Papiere von Krypto-Minern wie Marathon Digital und Riot Platforms (ISIN US7672921050 / WKN A2H51D) hätten einen erneuten Kurssprung hingelegt und jeweils rund 15 Prozent höher geschlossen. Die Aktie von MicroStrategy sei rund zwölf Prozent höher auf einem neuen 52-Wochen-Hoch von 461,83 Dollar aus dem Handel gegangen.



Auch wenn es kein Freispruch erster Klasse und das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen sei, sorge das Urteil im Streit zwischen SEC und Ripple Labs für Jubelstimmung am Kryptomarkt - schließlich sei es ein erster großer Schritt hin zu mehr Klarheit, ob und welche Kryptos in den USA als Securities kategorisiert würden. Vorbei sei die Regulierungsdebatte damit aber freilich nicht.



Bei aller Freude über die aktuellen Kursgewinne sollten sich Anleger daher auf anhaltende Volatilität einstellen. Bei den laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen Marathon Digital (+160 Prozent seit Erstempfehlung), MicroStrategy (+60 Prozent) und Riot Platforms (+115 Prozent) lassen investierte Anleger die Gewinne laufen und ziehen Ziel und Stopp nach, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Darüber hinaus gelte die langfristige Kaufempfehlung für den Bitcoin natürlich auch weiterhin. (14.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jahrelang hat es gedauert, nun hat ein US-Gericht entschieden: XRP, eine von Ripple Labs ausgegebene Kryptowährung, ist nicht grundsätzlich ein Wertpapier ("Security") im Sinne geltender US-Gesetze, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Erleichterung unter den Marktteilnehmern sei riesengroß - und sorge für teils massiv steigende Kurse bei Coins und Aktien mit Bezug zum Kryptomarkt.Laut dem Urteil von Bezirksrichterin Analisa Torres erfülle XRP nur dann die Eigenschaften eines Wertpapiers, wenn der Coin direkt an institutionelle Investoren verkauft werde. Der Handel durch Privatanleger am Sekundärmarkt - sprich an Kryptobörsen - verstoße indes nicht gegen US-Wertpapiergesetze. Viele Branchenbeobachter würden diese Entscheidung als Sieg für Ripple Labs, das Unternehmen hinter XRP, und als Niederlage für die US-Börsenaufsicht SEC werten.