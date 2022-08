An den Finanzmärkten sorge das am Mittwoch für gute Stimmung und auch der Kryptomarkt habe die Verluste der vergangenen Tage schnell abgeschüttelt. Während die Market Cap alles Coins und Token auf 24-Stunden-Sicht um fast vier Prozent steige, gewinne der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) als digitale Leitwährung rund 3,5 Prozent und erobere damit die Marke von 24.000 Dollar zurück.



Ethereum, die Nummer 2 nach Marktkapitalisierung, schieße sogar um mehr als sieben Prozent nach oben. Zu Kursen um 1.840 Dollar sei Ether damit nun so teuer wie seit Anfang Juni nicht mehr. Ausgehend vom Korrekturtief von Mitte Juni bei 896,11 Dollar habe sich der Kurs damit binnen weniger Wochen wieder mehr als verdoppelt.



Als Hauptgrund für die überdurchschnittlich starke Erholung würden Branchenbeobachter primär die bevorstehende Fusion des Ethereum-Mainnets mit dem Proof-of-Stake-System von Beacon Chain ("Merge") verantwortlich machen.



Insgesamt habe sich die Stimmung am Kryptomarkt durch die teils deutlichen Kursgewinne der vergangenen Wochen spürbar aufgehellt. Die Kursentwicklung von Bitcoin und Co stehe aber weiterhin unter starkem Einfluss von makroökonomischen Faktoren und dem Sentiment am US-Aktienmarkt.



Das dürfte auch in Zukunft für große Schwankungen sorgen, doch die grundsätzliche Richtung stimme aktuell wieder. Mutige Anleger mit langem Atem können daher weiterhin einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



(Mit Material von dpa-AFX) (10.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am Kryptomarkt sind am Mittwochnachmittag urplötzlich wieder ins Plus gesprungen und holen nun einen Teil der Verluste aus den vergangenen beiden Tagen auf, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Grund für den Stimmungsumschwung seien auch hier die kurz zuvor veröffentlichten US-Inflationsdaten. Demnach seien die Verbraucherpreise im Juli weniger stark gestiegen als befürchtet.In den USA habe die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nachgelassen. Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitgeteilt habe, habe sich die Inflation im Juli auf 8,5 Prozent abgeschwächt.