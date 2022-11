Am Kryptomarkt schlage die Insolvenz von FTX unterdessen immer noch hohe Wellen. Während betroffene FTX-Nutzer um ihr Geld bangen müssten, würden Krypto-Investoren ihre Coins und Token im großen Stil auch von anderen Exchanges abziehen - aus Angst vor einem Übergreifen der Krise auf andere Handelsplätze.



Die panische Verkaufswelle am Kryptomarkt scheine sich unterdessen zumindest abgeschwächt zu haben. Nach teils enormen Kursverlusten in der Vorwoche könnten viele Coins am Montag zumindest wieder moderate Gewinne verzeichnen. Der Bitcoin etwa lege auf 24-Stunden-Sicht rund ein halbes Prozent auf 16.732 USD zu.



Die Kuh sei damit aber noch lange nicht vom Eis. Dass die Liquiditätskrise, die FTX zu Fall gebracht habe, noch weitere Krypto-Unternehmen in Bedrängnis bringe, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Neueinsteiger sollten daher vorerst an der Seitenlinie bleiben. Wer bereits langfristig investiert sei, sollte sich unterdessen spätestens jetzt um die sichere Verwahrung der Coins kümmern.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den heftigen Verlusten der Vorwoche könne sich der Kryptomarkt am Montag wieder etwas stabilisieren, so Nikolas Kessler vom Anlegemagazin "Der Aktionär".Die Auswirkungen des Debakels um die US-Kryptobörse FTX dürften den Markt aber noch länger belasten. Erst am Wochenende seien neue Details zu den Vorgängen bei dem mittlerweile insolventen Krypto-Unternehmen ans Licht gekommen.Die Kryptobörse FTX kämpfe nach ihrem Insolvenzantrag offensichtlich mit mysteriösen Geldabflüssen. Es habe "nicht autorisierte Transaktionen" gegeben, habe der Justiziar der US-Tochter von FTX, Ryne Miller, am Samstag auf Twitter mitgeteilt. Demnach würden alle digitalen Vermögenswerte vorsorglich offline gespeichert. Das Volumen der betroffenen Transaktionen und die mutmaßlichen Urheber habe Miller nicht bekanntgegeben.Die britische Analysefirma Elliptic habe die Vermutung geäußert, dass am Freitagabend Kryptowerte im Umfang von 473 Mio. USD von FTX gestohlen worden seien. Sie würden an dezentralen Börsen in die Kryptowährung Ether umgetauscht - ein Vorgehen, das Hacker oft nutzen würden, um einer Beschlagnahme ihrer Beute zuvorzukommen.Dass externe Hacker hinter den "nicht autorisierten Transaktionen" stecken würden, halte das Branchenportal cointelegraph.com aber für weniger wahrscheinlich. Stattdessen verweise man dort auf Hinweise, die auf eine mögliche Beteiligung von Insidern aus dem Unternehmen selbst schließen lassen würden. Die Kryptobörse Kraken habe zwischenzeitlich bereits Accounts eingefroren, die FTX und dessen Management hätten zugeordnet werden können.Der mittlerweile zurückgetretene CEO Sam Bankman-Fried widerspreche der Darstellung, wonach die Gelder "heimlich transferiert" und "Hintertüren" genutzt worden seien. Er spreche stattdessen von Missverständnissen und habe eine ausführliche Stellungnahme zu den Vorgängen angekündigt.