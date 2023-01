Wie "Bloomberg" unter Berufung auf informierte Kreise berichte, arbeite Genesis an einem Umstrukturierungsplan. Zudem seien einige Gläubiger offenbar bereit, von DCG einen Mix aus Bargeld und Anteilsscheinen zu akzeptieren. Noch sei man aber zu keiner Einigung gekommen.



Dass die Lage ernst sei, habe Genesis allerdings schon im November klar kommuniziert. Kurz nachdem die Kryptobörse FTX - bei der Genesis einen Teil der Gelder gehalten habe - Konkurs angemeldet habe, habe Genesis für seine Kunden die Möglichkeit von Abhebungen ausgesetzt. Schon damals habe das Unternehmen erklärt, dass die Pleite drohe, wenn kein frisches Kapital beschafft werden könne.



Sollten die Gespräche mit den Geldgebern scheitern und Genesis tatsächlich in die Insolvenz gehen, wäre das zweifelsohne bitter - im Gegensatz zum plötzlichen Aus für die Kryptobörse FTX allerdings keine allzu große Überraschung mehr. Entsprechend dürften sich auch die Schockwellen am Kryptomarkt eher in Grenzen halten.



Zwar würden am Kryptomarkt am heutigen Donnerstag auf 24-Stunden-Sicht wieder die roten Vorzeichen dominieren. Das dürfte aber eher Gewinnmitnahmen nach einem starken Lauf in den vergangenen zwei Wochen sowie den schwachen Vorgaben vom US-Aktienmarkt geschuldet sein. Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) notiere mit einem Minus von rund zwei Prozent zur Stunde zwar wieder unter 21.000 Dollar, aber weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen 20.000er-Marke.



Nach der Mini-Rally der vergangenen Tage sei eine Konsolidierung am Kryptomarkt ganz normal und zunächst kein Grund zur Sorge. DER AKTIONÄR gehe weiterhin von einer Bodenbildung aus und sehe mittel- bis langfristig gute Chancen auf weiter steigende Kurse. (19.01.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der Kryptomarkt nach dem starken Lauf der vergangenen Wochen konsolidiert, bahnt sich in der Branche die nächste Firmenpleite an, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut Medienberichten stehe die angeschlagene Krypto-Kreditplattform Genesis Global Capital inzwischen unmittelbar vor der Insolvenz. Eine große Überraschung wäre das allerdings nicht.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" bereite Genesis einen Insolvenzantrag vor, der noch in dieser Woche gestellt werden könnte. Die Kreditplattform, die zum Firmengeflecht Digital Currency Group (DCG) von Krypto-Mogul Barry Silbert gehöre, leide bereits seit Monaten unter akutem Liquiditätsmangel. Vertrauliche Gespräche mit verschiedenen Gläubigergruppen hätten bislang aber keine Ergebnisse geliefert.