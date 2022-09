Am morgigen Mittwoch stehe der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank FED auf der Agenda. Marktbeobachter würden eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte erwarten, um die nach wie vor hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Für riskantere Anlageklassen, zu denen neben Aktien auch Kryptowährungen gehören würden, bedeute das weiteren Gegenwind.



"Privatanleger haben einen langfristigen Blick auf den Bitcoin, während institutionelle Investoren digitale Assets wie Tech-Aktien behandeln und eine kurzfristige Haltung einnehmen, die zum gegenwärtigen Abverkauf beiträgt", habe Chris Kline, Mitgründer des Finanzdienstleisters Bitcoin IRA, gegenüber "CNBC" gesagt. "Die straffere Geldpolitik der FED stärkt den Dollar und belastet alle Risiko-Assets."



Die Folge: Die Kurse am Kryptomarkt seien seit Jahresbeginn auf Talfahrt. Nachdem es im Sommer zeitweise nach einer Gegenbewegung ausgesehen habe, würden nun wieder Zins- und Konjunktursorgen sowie der starke Dollar und die trübe Stimmung am Gesamtmarkt auf die Kurse von Bitcoin und Co drücken. Branchenspezifische News wie der erfolgreiche Ethereum-Merge in der Vorwoche würden dabei völlig in den Hintergrund treten.



Kurz- und mittelfristig dürften auch weiterhin primär Makrofaktoren wie der morgige US-Zinsentscheid und die Angst vor einer Rezession das Kursgeschehen am Kryptomarkt bestimmen. DER AKTIONÄR erwarte daher eine Fortsetzung der volatilen Seitwärtstrends bei Bitcoin und Ethereum, der selbst von mutigen Langfrist-Investoren viel Geduld erfordere. (20.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) zu Wochenbeginn kurzzeitig auf ein neues 3-Monats-Tief abgesackt ist, kann er sich am Dienstag wieder nach oben absetzen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am übrigen Kryptomarkt würden nach den heftigen Vortagesverlusten derzeit die grünen Vorzeichen dominieren, doch die nächste Nagelprobe stehe bereits unmittelbar bevor.