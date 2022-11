Der Newsflow rund um FTX sei denkbar schlecht und Anleger seien zurecht verunsichert. Da die Lage weiterhin hochdynamisch sei, sollten Anleger vorerst die Füße stillhalten und nicht ins fallende Messer greifen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Hiobsbotschaften um die angeschlagene Kryptobörse FTX reißen würden nicht abreißen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Wertpapieraufsicht der Bahamas habe am Donnerstag bekanntgegeben, Vermögenswerte von FTX Digital Markets eingefroren zu haben. Die kommenden Tagen würden für Anleger ungemütlich, da weitere Kursverluste bei Bitcoin, Ethereum und Co. drohen würden.Als nächstes könnte ein Insolvenzverwalter die Abwicklung übernehmen. Einen entsprechenden Gerichtsantrag habe die Aufsichtsbehörde bereits gestellt. Die Schieflage der großen Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin halte den Kryptomarkt seit Tagen in Atem. Viele Kunden würden um ihr Geld fürchten.FTX Digital Markets sei ein auf den Bahamas ansässiges Unternehmen aus dem Krypto-Imperium von US-Unternehmer Sam Bankman-Fried und betreibe die strauchelnde Kryptobörse FTX.com. Der Wertpapieraufsicht zufolge stehe die Firma u.a. unter Verdacht, Kundengelder veruntreut zu haben. FTX.com sei nach enormen Mittelabzügen in Liquiditätsnot geraten. Am Mittwoch habe es zunächst so ausgesehen, als ob der Konkurrent Binance das Unternehmen übernehme. Dieser Plan sei jedoch gescheitert. Ohne eine riesige Geldspritze drohe FTX.com nun die Insolvenz.Für Kunden und Investoren werde die Lage immer kritischer. Sollte Bankman-Fried nicht überraschend irgendwo einige Milliarden Dollar auftreiben, dürfte zumindest FTX.com nicht mehr zu retten sein. Dabei habe der 30-jährige Krypto-Unternehmer am Dienstag noch versichert, dass alle Einlagen geschützt seien und voll ausgezahlt würden. Gerüchte über eine Geldnot habe er als falsch zurückgewiesen. Der Bitcoin habe am Donnerstag von der allgemeinen Erholung am Finanzmarkt profitiert und zuletzt bei knapp 17.500 USD gelegen. Am Mittwoch habe die Sorge um FTX ihn auf ein Zweijahrestief unter 16.000 USD gedrückt.