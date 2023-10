Mike Novogratz, Gründer und CEO der Kryptobank Galaxy Digital, habe sich bei "CNBC" zuversichtlich geäußert, dass solche Produkte bald kommen würden - wahrscheinlich sogar noch in diesem Jahr. Als Grund für seinen Optimismus verweise der Experte insbesondere auf die Niederlage der SEC im Rechtsstreit um die Frage, ob der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale seinen Bitcoin Trust in einen Spot ETF umwandeln dürfe.



Die anfängliche Vorfreude auf die Spot ETFs habe sich angesichts langer Prüfverfahren der Aufsichtsbehörde und des schwierigen Gesamtmarkts zwischenzeitlich gelegt. Nun scheine die Euphorie aber zurückzukehren. Auf 7-Tage-Sicht habe der Bitcoin fast zwölf Prozent an Wert gewonnen. Allein am heutigen Freitag gehe es um mehr als fünf Prozent auf rund 30.000 Dollar nach oben.



Zwei Digitalwährungen in den Top 10 nach Market Cap könnten diese Performance allerdings noch übertreffen: XRP lege auf 24-Stunden-Sicht um fast acht Prozent auf rund 0,52 Dollar zu. Nachdem Ripple Labs, das Unternehmen hinter dem Coin, im Streit mit der SEC bereits im Juli einen wichtigen Teilerfolg verbucht habe, habe die Behörde nun auch die Klagen gegen CEO Brad Garlinghouse und Executive Chairman Chris Larsen fallenlassen. Das werde am Markt als weiterer Sieg gefeiert.



Noch stärker lege aktuell Solana mit einem Plus von rund 13 Prozent zu. Der Kurs der Digitalwährung habe bei 27,29 Dollar den höchsten Stand seit dem bisherigen Jahreshoch von Mitte Juli im Bereich von 30 Dollar erreicht. Mitverantwortlich für die überdurchschnittlichen Kursgewinne der derzeit siebtgrößten Digitalwährung nach Market Cap dürfte ein Short Squeeze sein.



Während an den Aktienmärkten eher verhaltene Stimmung herrsche, schalte der Kryptomarkt wieder einen Gang höher. DER AKTIONÄR sehe sich daher in seiner positiven Langfristeinschätzung bestätigt. Mit Blick auf die ETF-Fantasie, das bevorstehende Halving und das gegenwärtige Chance-Risiko-Verhältnis bleibe der Bitcoin dabei der Favorit. (20.10.2023/ac/a/m)







