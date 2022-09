Hinweise auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Bei den dargestellten Wertpapieren handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen. Der Anleger trägt grundsätzlich bei Kursverlusten des Basiswertes sowie bei Insolvenz der Emittentin ein erhebliches Kapitalverlustrisiko bis hin zum Totalverlust. Eine ausführliche Darstellung möglicher Risiken sowie Einzelheiten zu den Produktkonditionen sind den Angebotsunterlagen (den endgültigen Bedingungen, dem relevanten Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge dazu sowie dem Registrierungsdokument ("Prospekt") zu entnehmen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.deraktionaer.de/invest. (27.09.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während der US-Aktienmarkt am Montagabend überwiegend Schwächer aus dem Handel gegangen sei, seien die Investoren in Asien in der Nacht wieder etwas stärker ins Risiko gegangen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das verleihe auch dem gebeutelten Kryptomarkt neuen Rückenwind. Bitcoin & Co würden am Dienstagmorgen satte Kursgewinne verzeichnen.Der Bitcoin lege dabei mehr als 8% auf 20.326 USD zu und koste damit erstmals seit rund einer Woche wieder mehr als 20.000 USD. In den vergangenen Tagen sei er um die 19.000-USD-Marke oszilliert, nachdem er am Donnerstag bei 18.290 USD ein neues Drei-Monats-Tief markiert habe.Ether lege ebenfalls rund 8% zu und nehme damit die 1.400er-Marke ins Visier, nachdem der Kurs in der Vorwoche bis auf 1.282 USD abgesackt sei. Auf Monatssicht notiere er allerdings im Gegensatz zum Bitcoin immer noch rund 7% im Minus - eine Folge des Abverkaufs nach dem erfolgreichen Upgrade ("Merge") Mitte September.Auch am übrigen Kryptomarkt würden am Dienstagmorgen klar die grünen dominieren Vorzeichen. Die Market Cap alles Coins und Tokens steige dabei auf 24-Stunden-Sicht um rund 6% auf 974 Mrd. USD.Ob das mit Blick auf die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage genüge, um eine nachhaltige Trendwende am Kryptomarkt einzuleiten sowie dessen starke Korrelation mit dem US-Aktienmarkt zu durchbrechen, sei jedoch fraglich. Zudem würden Bitcoin, Ethereum und viele Altcoins trotz der deutlichen Kursgewinne am Dienstagmorgen in zähen Seitwärtsbewegungen feststecken.Anleger, die in diesem Umfeld am Kryptomarkt aktiv seien, würden daher weiterhin starke Nerven und viel Geduld brauchen. Auf lange Sicht bleibe "Der Aktionär" aber unverändert optimistisch.