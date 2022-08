Speziell für Risiko-Assets, zu denen auch Kryptowährungen gehören würden, sei das eine potenzielle Belastung, die auf dem aktuellen Niveau aber bereits eingepreist sein dürfte. Der Bitcoin sei am Freitag jedenfalls nur kurz unter die Marke von 23.000 Dollar gefallen und habe diese auch am Wochenende nicht mehr nachhaltig unterschritten.



Am Montagvormittag lege er auf 24-Stunden-Sicht um mehr als drei Prozent auf rund 23.750 Dollar zu. Branchenbeobachter würden nun kurzfristig einen Ausbruch über die 25.000er-Marke für möglich halten. Einige Bullen hätten sogar bereits die Widerstandszone im Bereich von 30.000 Dollar im Visier.



Auch am übrigen Kryptomarkt würden zu Wochenbeginn die grünen Vorzeichen dominieren. Ethereum auf Rang 2 der größten Digitalwährungen nach Market Cap lege ebenfalls rund drei Prozent auf 1.735 Dollar zu. Als größter Gewinner in den Top 10 nach Market Cap steige Solana um fast sieben Prozent.



Im Laufe der Woche würden einige US-Unternehmen mit Krypto-Bezug ihre Quartalszahlen vorlegen. Bereits heute nach US-Börsenschluss sei die Mining-Firma Marathon Digital an der Reihe. Am Dienstag (9. August) würden dann Branchenkollege Riot Blockchain und der Kryptobörsenbetreiber Coinbase ihre Bücher öffnen. Da die Aktien von Krypto-Firmen in aller Regel der Entwicklung am Kryptomarkt folgen würden und nicht umgekehrt, seien dabei keine allzu großen Auswirkungen auf die Bitcoin und Co zu erwarten. Spannend werde es aber allemal.



Nach der langen Talfahrt der letzten Monate sehe es bei Bitcoin und Co mehr und mehr nach einer nachhaltigen Bodenbildung aus. Zwar sind im angespannten Makro-Umfeld jederzeit erneute Rückschläge möglich, mutige Langfrist-Anleger können auf dem aktuellen Niveau aber weiterhin einen Fuß in die Tür stellen oder ihren Einstand verbilligen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (08.08.2022/ac/a/m)







