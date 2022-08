Ethereum, die Nummer 2 nach Market Cap, steige sogar um fast fünf Prozent auf über 1.700 Dollar, nachdem der Kurs in der Vorwoche kurzzeitig die 2.000-Dollar-Marke überwunden habe und anschließend bis in den Bereich von 1.500 Dollar eingenickt sei. Ein technisches Upgrade ("Merge"), das bereits im September stattfinden könnte, habe hier zuletzt für eine besonders dynamische Kurserholung gesorgt - und am gesamten Kryptomarkt für wachsende Zuversicht gesorgt.



Kurzfristig hätten vor dem wichtigen Notenbank-Treffen allerdings erst einmal wieder Zins- und Rezessionssorgen auf die Stimmung der Marktteilnehmer gedrückt. Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt verharre am Donnerstag bei 25 Zählern - und signalisiere damit "extreme Angst". Der Verfall zahlreicher Terminkontrakte am morgigen Freitag könnte dabei für zusätzliche Schwankungen sorgen.



Die Erholungsrally bei Bitcoin und Ethereum pausiere, doch DER AKTIONÄR sei zuversichtlich, dass auf dem aktuellen Niveau viel Negatives eingepreist sei und die Tiefs der aktuellen Korrektur bereits erreicht worden seien. Langfristig orientierte Anleger könnten daher weiterhin einen Fuß in die Tür stellen oder den Einstand verbilligen.



Anleger, die dabei nicht direkt an einer Kryptobörse handeln und mit einem Produkt auf zehn der trendstärksten Coins setzen wollen, können auch einen Blick auf den neuen Krypto TSI Index werfen, so Nikolas Kessler vom "Der Aktionär".



