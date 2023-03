Auch am übrigen Kryptomarkt würden nun die roten Vorzeichen dominieren. Die Marktkapitalisierung aller Coins und Token sinke um rund 1,7 Prozent auf 1,01 Billionen Dollar.



"Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", habe Powell am Vorabend gesagt. "Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen." Er habe zudem die Aussage wiederholt, dass weitere Anhebungen angemessen seien.



Diese würden am Markt nun prompt eingepreist, wie die aktuellen Daten des "FedWatch Tool" der CME Group belegen würden: Die Wahrscheinlichkeit, dass die FED am 22. März einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte beschließe, sei dort auf rund 26 Prozent gesunken. Einer größeren Zinserhöhung um 50 Basispunkte räume die CME nun eine Wahrscheinlichkeit von rund 74 Prozent ein. Noch am Vortag seien die Wahrscheinlichkeiten nahezu umgekehrt zugunsten einer kleineren Zinserhöhung verteilt gewesen.



Für die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung in den USA, die maßgeblich zur Erholung am Kryptomarkt im Januar beigetragen hätten, sei das ein herber Dämpfer. Kurz- und mittelfristig sehe es nun nach einer Fortsetzung des volatilen Seitwärtstrends aus. Die positive Langfrist-Prognose des AKTIONÄR für Bitcoin und Ethereum gelte aber weiterhin.



