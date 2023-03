Grund für die kleine Erholungsrally seien die am Wochenende beschlossenen Maßnahmen der US-Behörden zur Stabilisierung der dortigen Banken. Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde hätten am Wochenende erklärt, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und der Signature Bank geschützt würden.



Die FED habe auch ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt. Zudem würden nun Spekulationen die Runde machen, wonach der nächste Zinsschritt der US-Notenbank in der kommenden Woche womöglich doch kleiner ausfallen könnte als zuletzt befürchtet.



Zuvor hätten sich am Kryptomarkt teils dramatische Szenen abgespielt. Neben prozentual zweistelligen Kursverlusten bei vielen Coins und Token habe vor dem Wochenende auch der Stablecoin USD Coin (USDC) - mit einer Market Cap von rund 41 Milliarden Dollar immerhin die fünftgrößte Kryptowährung der Welt - die Koppelung an den Dollar verloren.



Üblicherweise schwanke der USDC-Kurs nur marginal um die 1-Dollar-Marke. Am Samstagmorgen habe er zeitweise aber nur noch bei 88 Cent notiert. Für einen Stablecoin, dessen vorrangiges Ziel Wertstabilität sei, sei das der Super-GAU. Hintergrund sei gewesen, dass Circle, das Unternehmen hinter USD Coin, einen Teil der Dollar-Reserven zur Besicherung des Stablecoins auf Konten bei SVB gelagert habe.



Die Anleger am Kryptomarkt würden aufatmen, die Verluste aus der Vorwoche seien ausgeglichen. Dennoch dürfte die Volatilität hoch bleiben - zumal noch nicht gänzlich abzusehen sei, was der Kollaps der kryptofreundlichen Banken Silvergate (ISIN US82837P4081 / WKN A2PCBX) und Signature für die Branche und die Regulierung bedeute. DER AKTIONÄR bleibe aber bei seiner positiven Langfrist-Einschätzung für Bitcoin und Ethereum. (13.03.2023/ac/a/m)







