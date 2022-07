Ob Bitcoin & Co nach der aktuellen Verschnaufpause an das positive Momentum anknüpfen könnten, dürfte kurz- und mittelfristig hauptsächlich von der Lage am Gesamtmarkt abhängen. Anleger sollten daher weiterhin vor Bullenfallen in Acht nehmen - sprich langfristig und mit begrenztem Kapitaleinsatz in den Markt zurückkehren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach teils kräftigen Gewinnen in der Vorwoche habe die Erholungsrally am Kryptomarkt in den vergangenen Tagen an Schwung verloren, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zu Beginn der neuen Woche würden Bitcoin & Co überwiegend im Minus notieren. Eine ganze Reihe von Konjunktur- und Unternehmensdaten sowie die FED-Sitzung am Mittwoch dürften für weitere Schwankungen sorgen.Im insgesamt spürbar aufgehellten Marktumfeld habe sich der Bitcoin zur Mitte der Vorwoche zeitweise bis über die 24.000-USD-Marke geschoben. Ausgehend vom rund einen Monat zuvor bei rund 17.709 USD markierten Korrekturtief habe das einem Kursaufschlag von bis zu 36% und dem höchsten Stand seit gut sechs Wochen entsprochen. Einen Teil der Gewinne habe er seither jedoch wieder abgeben müssen. Am Montagmorgen verliere digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5% und rutsche damit wieder unter die 22.000er-Marke. Angesichts des eher negativen Newsflows - insbesondere der EZB-Zinserhöhung und der Meldung, dass Tesla einen Großteil des Bitcoin-Bestands abgestoßen habe - sei die Kursentwicklung aber dennoch solide.Auch die neue Woche verspreche Spannung an den Märkten. Insbesondere die Leitzinsentscheidung der FED am Mittwoch dürfte für Bewegung sorgen. Erwartet werde, dass die US-Notenbank den Leitzins um 75 Basispunkte erhöhe. Ziehe sie stärker an den geldpolitischen Zügeln, könnte das für Unruhe an den Märkten sorgen.