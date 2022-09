Selbst in den Top 100 nach Marktkapitalisierung suche man nahezu vergebens nach Gewinnern. Lediglich Quant und Reserve Rights würden dem schwachen Gesamtmarkt trotzen und auf 24-Stunden-Sicht nennenswerte Kurssteigerungen von 10,2 beziehungsweise 8,7 Prozent erfahren.



Das kurzfristig bullishe Momentum am Vortag falle damit erneut in die Kategorie "Strohfeuer". Der aufflammende Optimismus speziell in Asien habe sich angesichts der anhaltenden Zins- und Konjunktursorgen schnell wieder verflüchtigt. Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zur Regulierung von DeFi-Angeboten hätten dabei im ohnehin nervösen Markt für zusätzliche Unsicherheit gesorgt.



Edward Moya, Marktanalyst beim Broker Oanda, habe den kurzen Ausbruch des Bitcoin über die 20.000er-Marke als "beeindruckend" bezeichnet, sehe im aktuellen Umfeld aber keine Chancen für weitere signifikante Preissteigerungen. "Dem Bitcoin fehlen aktuell die Kurskatalysatoren, um deutlich höher zu steigen, aber eine Stabilisierung ist ein willkommenes Zeichen für die Langfrist-Bullen", habe er dem Branchenportal "coindesk.com" gesagt.



Bitcoin-Bullen hätten im aktuellen Marktumfeld einfach keine Chance und müssten sich wohl oder übel mit einer Fortsetzung der volatilen Seitwärtsbewegung zwischen 18.000 und 25.000 Dollar abfinden. Für mutige Anleger mit einem langen Atem sehe DER AKTIONÄR auf dem aktuellen Niveau aber durchaus Chancen für gestaffelte (Nach-)Käufe.



Wer dabei nicht alles auf eine Karte setzen und ganz bequem ohne Anmeldung bei einer Kryptobörse investieren wolle, könne zum Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR greifen. Dieser umfasse zehn der trendstärksten Kryptowährungen nach dem bewährten TSI-System. (28.09.2022/ac/a/m)







