Es könne sinnvoll sein, die Zinsen zu erhöhen, aber in einem moderateren Tempo, so Powell. Man werde von Sitzung zu Sitzung neu bewerten. Zinssenkungen seien indes erst "in ein paar Jahren in der Zukunft" möglich, wenn die hohen Verbraucherpreise deutlich sinken würden.



Am Kryptomarkt, wo Hoffnungen auf sinkende Zinsen noch im Laufe dieses Jahres zur kräftigen Erholungsrally im ersten Quartal beigetragen hätten, würden diese Aussagen natürlich für lange Gesichter sorgen. Das Makro-Umfeld für Bitcoin und Co bleibe damit schwierig, hinzu komme das harte Vorgehen der US-Wertpapierbehörde SEC gegen den Kryptosektor.



Es mangele also nicht an Unsicherheitsfaktoren, was sich entsprechend negativ auf Sentiment und Kursentwicklung am Kryptomarkt auswirke. "Der Aktionär" rechne zumindest kurz- und mittelfristig mit weiterem Gegenwind. Langfristig orientierte Bitcoin-Bullen, die bereits den Kryptowinter im Vorjahr verkraftet hätten, sollten sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen und dabeibleiben. Neueinsteiger sollten zunächst abwarten, wie der Kampf um die 25.000er-Marke ausgehe.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die FED habe am Mittwochabend zwar wie erwartet auf eine weitere Zinserhöhung verzichtet, doch dem Kryptomarkt habe das keine positiven Impulse liefern können, im Gegenteil: Viele Coins und Token seien anschließend unter Druck geraten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Speziell der Bitcoin sei dadurch nun an einer sehr wichtigen Chartmarke angelangt.Die digitale Leitwährung sei am Mittwochabend deutlich ins Minus gerutscht und dabei erstmals seit rund drei Monaten wieder unter die 25.000-USD-Marke gefallen. Im Tief sei es bis auf 24.902 USD abwärts gegangen, seitdem ringe der Kurs um die charttechnisch und psychologisch extrem wichtige Marke. Am Donnerstagmorgen notiere der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund 3,5% tiefer und fast exakt bei 25.000 USD.Wichtig wäre nun, dass diese Chartmarke verteidigt werde. Solange das der Fall sei, dürfte sich die Konsolidierung der vergangenen Wochen fortsetzen. Falle der Bitcoin dagegen nachhaltig unter 25.000 USD, würde sich das Chartbild wieder deutlicher eintrüben. Aus technischer Sicht warte dann im Bereich von 23.700 USD die nächste horizontale Unterstützung sowie die 200-Tage-Linie.Die von der FED am Vorabend verkündete Zinspause sei am Markt bereits erwartet und eingepreist worden, die Aussagen von Notenbank-Chef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik seien dann allerdings doch eine negative Überraschung gewesen. Denn obwohl die Inflation in den USA zuletzt deutlich zurückgegangen sei, habe die FED noch mindestens zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr signalisiert.