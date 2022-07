Nach der FED-Entscheidung und Powells Kommentaren sei die Erleichterung an den Märkten groß. Auch am Kryptomarkt helle sich die Lage nach der monatelangen Talfahrt endlich auf, die Zeichen für eine Bodenbildung würden sich mehren.



Die aktuelle Reaktion zeige aber auch, dass die Entwicklung bei Bitcoin & Co weiterhin v.a. makro-getrieben sei. Trübe sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiter ein, könnte die Stimmung schnell wieder kippen. Das sollten Anleger im Hinterkopf behalten und entsprechend langfristig agieren.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (28.07.2022/ac/a/m)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Erholungsrally am Kryptomarkt in den vergangenen Tagen eine Pause eingelegt habe, gehe es seit Mittwochabend wieder kräftig aufwärts, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der Bitcoin am Donnerstagmorgen mehr als 9% höher stehe, würden Ethereum und weitere Altcoins sogar Kursgewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen. Zu verdanken sei das insbesondere der US-Notenbank FED, die den Leitzins am Vorabend um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht habe. Einige Marktbeobachter hätten im Vorfeld jedoch einen noch größeren Zinsschritt befürchtet, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen.Zudem habe sich FED-Chef Jerome Powell im Anschluss leicht positiv zur Verfassung der US-Wirtschaft geäußert. Zwar schwäche sich die Wirtschaft ab, von einer Rezession sei allerdings nicht auszugehen. Dazu hätten sich einige Bereiche wie insbesondere der Arbeitsmarkt zu robust entwickelt.An den Märkten sei dies mit Erleichterung aufgenommen worden. Auch der Kryptomarkt habe daraufhin an die Mitte Juli gestartet Gegenbewegung angeknüpft. Der Bitcoin gewinne am Donnerstagmorgen auf 24-Stunden-Sicht rund 9% und erobere damit die 23.000-USD-Marke zurück. Das Mehrmonatshoch aus der letzten Woche bei rund 24.197 USD rücke damit wieder in den Fokus.Auch am übrigen Kryptomarkt würden aktuell wieder die grünen Vorzeichen dominieren. Die summierte Market Cap alles Coins und Token steige auf 24-Stunden-Sicht um rund 8,5% und zurück über die Billionen-Dollar-Grenze.