Bahamaische Medien hätten aus einer Mitteilung des Generalstaatsanwalts des Karibikstaats, Ryan Pinder zitiert. Demnach sei Bankman-Frieds Festnahme eine Benachrichtigung der USA vorausgegangen: Die Vereinigten Staaten hätten Strafanzeige gegen ihn erstattet. Die Bahamas würden Pinder zufolge einem wahrscheinlichen Auslieferungsgesuch der USA "unverzüglich" nachkommen, sobald die Anklage veröffentlicht und ein formeller Antrag gestellt worden sei.



Rechtsexperten in den USA hätten sich zuversichtlich geäußert, dass die US-Behörden inzwischen genügend Beweise gesammelt hätten, um die Auslieferung Bankman-Frieds erwirken zu können. Dennoch werde es wohl Wochen dauern, bis der Ex-CEO in die USA überstellt werde, so der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Anwalt Renato Mariotti gegenüber "CNBC".



Bankman-Fried habe sich zuletzt gegen Täuschungsvorwürfe verteidigt. "Ich habe nie versucht, Betrug an jemandem zu begehen", habe er Anfang des Monats bei einer Konferenz in New York gesagt. Zugeschaltet aus den Bahamas habe Bankman-Fried erklärt: "Ich sah es als florierendes Geschäft und war schockiert davon, was diesen Monat passiert ist." Im Nachhinein schäme er sich. "Wir haben komplett versagt", habe Bankman-Fried mit Blick auf die milliardenschweren Risiken seines Krypto-Konzerns gesagt.



Kunden, die nun um ihre Einlagen auf FTX-Konten in Milliardenhöhe fürchten müssten, dürfte das nicht zufriedenstellen. Auf Unternehmen und Management rolle eine Welle von Schadenersatzforderungen und Sammelklagen zu. Doch alleine die mutmaßlichen Vorwürfe der New Yorker Staatsanwaltschaft würden im Falle einer Verurteilung jahrzehntelange oder gar lebenslange Freiheitsstrafen nach sich ziehen.



Die Kurse am Kryptomarkt würden am Dienstagmorgen kaum auf die neuste Wendung im FTX-Skandal reagieren. Dort würden vor den mit Hochspannung erwarteten US-Inflationsdaten im weiteren Tagesverlauf zwar die grünen Vorzeichen dominieren, die Lage bleibe jedoch angespannt und hochvolatil.



Mit Material von dpa-AFX (13.12.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die spektakuläre Pleite der Kryptobörse FTX liegt rund einen Monat zurück, seither sind viele pikante Details zu den Vorgängen innerhalb des Unternehmens bekannt geworden, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das habe nun auch die New Yorker Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen, die Gründer und Ex-CEO Sam Bankman-Fried in der Nacht auf den Bahamas habe festnehmen lassen.Die Polizei des Karibikstaats habe mitgeteilt, der 30-jährige Amerikaner sei am Montagabend (Ortszeit) in seiner Wohnanlage außerhalb der Hauptstadt Nassau festgenommen worden. Grund seien Verstöße finanzieller Art gegen Gesetze der USA wie auch der Bahamas. Bankman-Fried solle am Dienstag in Nassau vor einem Gericht erscheinen.Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft stehe derzeit noch unter Verschluss und solle im Laufe des heutigen Dienstags offengelegt werden. Laut einem Bericht der "New York Times" stünden allerdings schwere Vorwürfe wie Betrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche im Raum. Auch die US-Börsenaufsicht SEC bereite eine Strafanzeige gegen Bankman-Fried vor und werde diese am Dienstag einreichen.