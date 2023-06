Grund dafür sei natürlich die massive gestiegene Unsicherheit durch die Klagen der US-Börsenaufsicht SEC gegen die beiden großen Handelsplätze Binance und Coinbase. In den Klageschriften seien auch zahlreiche Kryptowährungen genannt worden, bei denen es sich nach Einschätzung der Behörde um Wertpapiere ("securities") handle. Viele von ihnen seien in der vergangenen Woche teils massiv unter Druck geraten.



Zudem werfe die Zinsentscheidung der FED am morgigen Mittwoch ihre Schatten voraus. Die Mehrheit der Analysten rechne damit, dass die US-Notenbank nach zehn Zinserhöhungen in Folge nun eine Pause einlegen werde. Spannend werde aber, ob und wie sich FED-Chef Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik des Landes äußern werde.



Sinkende Zinsen im weiteren Jahresverlauf würden dem Kryptomarkt guttun. Entsprechende Hoffnungen hätten zur Erholungsrally zu Jahresbeginn beigetragen. Zuletzt habe es aber so ausgesehen, als würden die Zinsen in den USA länger hoch bleiben als bisher erwartet.



Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) an sich sei bei der aktuellen Regulierungs-Debatte in den USA zwar außen vor, leide aber natürlich trotzdem unter dem eingetrübten Sentiment und der gestiegenen Unsicherheit. Hinzu kämen unklare Makro-Faktoren. Darüber könne auch das heutige Kursplus von rund einem Prozent nicht hinwegtäuschen. Die positive Langfrist-Prognose des AKTIONÄR für die digitale Leitwährung gelte aber weiterhin. (13.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Kryptomarkt dominieren am Dienstagnachmittag wieder die grünen Vorzeichen, nachdem die Klagen der US-Börsenaufsicht SEC gegen Binance und Coinbase in der Vorwoche für teils heftige Turbulenzen und Verluste gesorgt haben, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Stimmung unter den Marktteilnehmern habe sich dadurch allerdings weiter eingetrübt.