Im Kern gehe es dabei unter anderem um die Frage, ob es sich bei Kryptowährungen um Wertpapiere ("Securities") handle. Dann müssten sie strenger reguliert und der Aufsicht der SEC unterstellt werden. Die Behörde bemängle dabei nun, Richter bei dieser Frage zu "unterschiedlichen Entscheidungen" gekommen seien.



So habe ein anderer Richter des gleichen New Yorker Gerichts im Prozesse gegen die Kryptofirma Terraform Labs und deren Mitgründer Do Kwon zu einem gänzlich anderen Urteil gefällt. Torres' Kollege Jed Rakoff habe in jenem Fall entschieden, dass es sich bei Terra USD sehr wohl um ein Wertpapier handle - auch dann, wenn der Token von Privatinvestoren gehandelt werde.



Dass die SEC gegen die Teilentscheidung im XRP-Streit Berufung einlege, sei von vielen Marktteilnehmern bereits erwartet worden. Nun, da es soweit sei, hält sich die Kursreaktion entsprechend in Grenzen. Am Donnerstagnachmittag sei XRP mit einem Abschlag von rund drei Prozent auf 24-Stunden-Sicht der größte Verlierer unter den zehn größten Kryptowährungen nach Market Cap. Der Kurs habe sich im Anschluss an das Gerichtsurteil vor rund einem Monat allerdings in der Spitze beinahe verdoppelt.



Der Bitcoin taumle derweil um 1,5 Prozent auf rund 29.530 Dollar nach unten, nachdem er am Dienstag kurzzeitig wieder die Marke von 30.000 Dollar in Angriff genommen habe. Er stecke damit aber weiterhin in einem seit rund sieben Wochen gültigen Seitwärtstrend.



Der Kryptomarkt gönne sich eine Sommerpause, größere Kursausschläge seien zumindest mit Blick auf die stark kapitalisierten Top-Coins die Ausnahme. Die Volatilität des Bitcoin steuere dadurch auf historische Tiefststände zu. In der Regel seien solche Phasen am Kryptomarkt allerdings nur von kurzer Dauer. DER AKTIONÄR rechne im weiteren Jahresverlauf daher mit wieder anziehender Dynamik. (10.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Teilerfolg von Ripple Labs im Rechtsstreit mit der SEC hat im Juli für einen Kurssprung am Kryptomarkt gesorgt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Fast vier Wochen später habe die Aufsichtsbehörde doch noch angekündigt, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen wolle. Die Marktteilnehmer überrasche das nicht - zumindest würden die Kurse kaum auf diese Meldung reagieren.Laut übereinstimmenden Medienberichten wolle die SEC gegen Teile der Entscheidung eines New Yorker Bezirksgerichts aus dem Vormonat in Berufung gehen. Das Urteil von Richterin Analisa Torres, wonach der Kauf der Kryptowährung XRP durch private Investoren am Kryptobörsen keinen Wertpapierhandel im Sinne geltender US-Gesetze darstelle, solle dabei auf den Prüfstand.