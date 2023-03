Zusammen mit den Kursen gehe auch die Stimmung der Marktteilnehmer auf Tauchstation: Der Fear & Greed Index habe seit Mittwoch satte 16 Punkte verloren und signalisiere mit 34 Zählern nun wieder "Angst".



Angesichts der schlechten Nachrichten für den Kryptomarkt könne man das niemandem verdenken. Bereits die Aussagen von FED-Chef Jerome Powell zur künftigen Geldpolitik habe den Hoffnungen der Bullen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA einen herben Dämpfer verpasst. Anschließend habe die Meldung über die freiwillige Liquidierung der krytrofreundlichen Bank Silvergate für Unbehagen in der Branche gesorgt.



Zwar habe das Unternehmen eine geordnete Abwicklung und die vollständige Rückzahlung aller Kundengelder in Aussicht gestellt, die langfristigen Folgen für die Branche seien in ihrer Tragweite aber noch gar nicht absehbar - insbesondere mit Blick auf die Regulierung.



In Kombination mit der schwindenden Risikobereitschaft und der trüben Stimmung am Gesamtmarkt hätten nun auch die Kryptos dem schlechten Newsflow Tribut zollen müssen - nachdem sie sich in den letzten Wochen relativ robust gezeigt hätten.



Für die Bullen sei das zweifelsohne ein Rückschlag, kurz- und mittelfristig habe sich die Lage wieder etwas stärker eingetrübt - nicht nur mit Blick auf die Charts. DER AKTIONÄR gehe aber weiterhing davon aus, dass die Tiefs des aktuellen Bärenmarkts bereits erreicht worden seien, und bleibe auf lange Sicht zuversichtlich für Bitcoin und Ethereum. (10.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am Ende des Tages war der Druck doch zu hoch: Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, das Aus bei der Kryptobank Silvergate und schwache Vorgaben vom US-Aktienmarkt haben die Kurse am Kryptomarkt seit Donnerstagabend tief ins Minus gedrückt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Unter den Marktteilnehmern sorge das verständlicherweise für Angst.Für den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) sei es auf 24-Stunden-Sicht um mehr als acht Prozent auf 19.896 Dollar abwärts gegangen. Damit sei die digitale Leitwährung erstmals seit Mitte Januar wieder unter die psychologisch wichtige 20.000er-Marke gefallen. Nach der Erholungsrally im Januar habe sich das Kursplus seit Jahresanfang inzwischen auf rund 20 Prozent halbiert.