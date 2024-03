Ethereum, die Nummer 2 nach Market Cap, habe am Montagmorgen auf 24-Stunden-Sicht gut vier Prozent auf 3.467 Dollar zugelegt und erhole sich damit ebenfalls von einer turbulenten Vorwoche. Auch viele große Altcoins würden zum Start in die neue Woche teils deutlich höher notieren. Größter Gewinner in den Top 10 nach Marktkapitalisierung sei aktuell Solana mit einem Plus von fast acht Prozent.



Für Zuversicht am Markt würden dabei einerseits die nachlassenden Mittelabflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, namentlich dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) sorgen. Nach Informationen von Farside Investments hätten die Netto-Abflüsse am Freitag nur noch bei rund 52 Millionen Dollar gelegen - nachdem am Dienstag mehr als sechsmal so viel aus den Spot-ETFs abgeflossen sei.



Hinzu kämen positive Makro-Faktoren, insbesondere die Aussicht auf den Beginn des globalen Zinssenkungszyklus. Nachdem die US-Notenbank FED den Leitzins Mitte der Vorwoche wie erwartet unverändert gelassen und ihre Bereitschaft zu Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf bekräftigt habe, sei es am Krypromarkt bereits wieder spürbar aufwärts gegangen. Die Schweizer Nationalbank sei sogar einen Schritt weiter gegangen und habe den Leitzins überraschend gesenkt.



Die Korrektur am Kryptomarkt scheine beendet und Stimmung helle sich wieder auf. DER AKTIONÄR erwarte nun eine Fortsetzung der Rekordjagd beim Bitcoin, denn die mittelfristigen Aussichten seien dank hoher Nachfrage und nahendem Halving unverändert gut. Mutige Anleger bleiben dabei und nutzen den aktuellen Abschlag vom Rekordhoch gegebenenfalls zum (Nach-)Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (25.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach einer deutlichen Korrektur in der Vorwoche präsentiert sich der Kryptomarkt zum Start in die neue Woche ungleich freundlicher, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die kumulierte Marktkapitalisierung aller Coins und Token klettere am Montagmorgen auf 24-Stunden-Sicht um mehr als vier Prozent auf 2,56 Billionen Dollar. Dazu würden insbesondere auch Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) und Ethereum beitragen.