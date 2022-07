Laut Lee Bratcher, Präsident der Texas Blockchain Association, werde dadurch mehr als ein Prozent der gesamten Netzkapazität frei und stehe für damit für die private oder anderweitig kommerzielle Nutzung zur Verfügung.



Texas sei wegen vergleichsweise niedriger Strompreise und liberaler Regulierung ein regelrechter Hot-Spot für Krypto-Miner geworden. Laut dem Cambridge Bitcoin Energy Consumption Index (CBECI) sei dort zuletzt rund 11,2 Prozent der gesamten Bitcoin-Rechenleistung ("Hash Rate") der USA angesiedelt gewesen. Damit habe Texas Rang 2 hinter Georgia belegt. Mit Argo Blockchain, Core Scientific oder Riot Blockchain würden einige der größten Mining-Firmen der Welt Rechenzentren in Texas betreiben.



Für sie bedeute die Zwangspause zunächst einmal weiteren Gegenwind, denn wenn keine neuen Coins geschürft werden könnten, würden die Miner auch nichts einnehmen. Andererseits würden die stark gestiegenen Energiekosten bei gleichzeitig deutlich gesunkenen Kursen am Kryptomarkt derzeit ohnehin brutal auf die Profitabilität der Firmen drücken.



Zahlreiche Miner hätten daher bereits einen Teil ihrer Coin-Reserven verkaufen müssen, um Investitionen in neues Equipment und die laufenden Kosten zu stemmen oder Kredite tilgen zu können. Die Aktien börsennotierter Anbieter seien daher teils noch stärker gefallen als der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC).



Nicht nur die Miner würden deshalb auf einen zügigen Rebound bei Bitcoin und Co hoffen, doch aktuell sehe es bei der digitalen Leitwährung eher nach einer längerfristigen Stabilisierung im Bereich der 20.000er-Marke aus. Mit Blick auf die heftigen Verluste der letzten Monate ist auch das zwar grundsätzlich schon positiv zu werten, investierte Anleger und mutige Neueinsteiger brauchen aber weiterhin sehr viel Geduld, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (12.07.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gemessen an der Rechenleistung ist der US-Bundesstaat Texas eine der größten und wichtigsten Krypto-Mining-Regionen der Welt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Aktuell würden dort allerdings kaum noch Coins geschürft, denn nahezu alle großen Miningfirmen hätten in den vergangenen Tagen den Betrieb eingestellt und ihre Rechenzentren vom Netz genommen.Grund dafür sei eine Hitzewelle, die dem Bundesstaat im Süden der USA derzeit Rekord-Temperaturen von mehr als 40 Grad Celisus beschere und das Stromnetz an den Rand des Zusammenbruchs bringe. Erschwerend hinzu komme, dass die örtlichen Windkraftwerke wegen der nahezu windstillen Wetterlage derzeit weniger als zehn Prozent ihrer technisch möglichen Kapazitäten liefern könnten.