Genesis sei damit das jüngste Opfer des FTX-Fiaskos im vergangenen November. Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen rund 175 Millionen Dollar in Trading-Accounts der spektakulär implodierten Kryptobörse, die nun erst einmal eingefroren und im schlimmsten Fall veruntreut worden seien. Zuvor habe Genesis aber auch Assets im Wert von 2,3 Milliarden Dollar an den Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) verliehen, der im Juli pleitegegangen sei.



Andere Teile der Genesis Holding wie das Trading-Geschäft seien von der Insolvenz zunächst nicht betroffen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die Kreditplattform der Holding sei aber wiederum selbst Gegenpartei für große Firmen in der Kryptobranche, wie die Kryptobörse Gemini oder das Fintech Circle gewesen, welches hinter dem Stablecoin USD Coin stehe.



Trotz dieser Absteckungsrisiken reagiere der Kryptomarkt am Freitag kaum auf die Meldung. Wohl auch, weil der Insolvenzantrag von Genesis schon länger erwartet worden sei und - im Gegensatz zur FTX-Pleite - keine allzu große Überraschung mehr gewesen sei.



Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) knüpfe somit am frühen Nachmittag mit einem Plus von rund einem Prozent an die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage an und habe dabei die Marke von 21.000 Dollar weiterhin vor Augen. Im insgesamt freundlichen Krypto-Gesamtmarkt könnten einige Altcoins dabei noch größere Kursgewinne verzeichnen als die digitale Leitwährung.



Nach dem starken Kursanstieg in den ersten beiden Januar-Wochen gönne sich der Bitcoin nun eine kleine Verschnaufpause. Mutige Anleger können dabei weiterhin mit einer ersten Position auf eine baldige Fortsetzung der Erholung spekulieren, sollten dabei aber noch Pulver für etwaige Rücksetzer vom aktuellen Niveau trockenhalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (20.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der in Liquiditätsnöte geratene Krypto-Lender Genesis Global Capital und seine Tochterunternehmen haben am Donnerstag bei einem New Yorker Gericht Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-amerikanischen Insolvenzrechts beantragt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wolle das Unternehmen nun einen Sanierungsplan umsetzen und versuchen, dringend benötigtes Kapital einzuwerben.In den vergangenen Monaten seien diese Versuche allerdings nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Genesis suche bereits seit Mitte November nach Geldgebern und habe schon damals klar kommuniziert, dass eine Pleite drohe, falls diese Bemühungen scheitern würden. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe zuvor bereits über den unmittelbar bevorstehenden Insolvenzantrag berichtet.