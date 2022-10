Der Coin zähle damit zu den Top-Performern unter den 100 größten Kryptowährungen nach Market Cap und habe dabei zuletzt auch von einem weiteren Etappensieg im epischen Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC profitiert.



Letztere sei dabei von einem US-Bezirksgericht zur Herausgabe eines Redemanuskripts des ehemaligen Direktors William Hinman aus dem Jahr 2018 verdonnert worden. Darin solle dieser argumentiert haben, dass es sich bei Ether (ETH) nicht um ein Wertpapier handle. Bei Ripple Labs hoffe man nun, diese Argumente im eigenen Verfahren gegen die Behörde verwenden zu können. Die SEC habe gegen das Blockchain-Unternehmen geklagt, weil es mit XRP unerlaubterweise ein unregistriertes Wertpapier in Verkehr gebracht haben solle.



Ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich zugelegt hätten auf Wochensicht außerdem Polygon (+13,1 Prozent) und Stellar (+10,8 Prozent). Uniswap schaffe es mit einem Plus von 9,6 Prozent ebenfalls noch unter die zehn größten Gewinner der vergangenen sieben Tage.



Alle vier Top-Performer-Coins seien im Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR vertreten, der insgesamt zehn der trendstärksten Kryptowährungen nach dem bewährten TSI-System umfasse. Auch die übrigen Indexmitglieder Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin und Aave hätten auf Wochensicht Kursgewinne verzeichnet. Lediglich Cardano falle mit einem leichten Verlust von 0,3 Prozent aus der Rolle.



Der Index selbst habe auf Wochensicht gute fünf Prozent zugelegt - und damit etwas besser abgeschnitten als der Krypto-Gesamtmarkt. (06.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas aufgehellt, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf Wochensicht würden unter den 100 größten Coins und Token nach Marktkapitalisierung ganz klar die Gewinner dominieren. Besonders stark: Unter den zehn Top-Performern würden sich gleich vier Mitglieder des neuen Krypto TSI Index von DER AKTIONÄR finden.Während der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) nach Daten des Branchenportals coinmarketcap.com auf 7-Tages-Sicht immerhin rund vier Prozent zugelegt und dabei die psychologisch wichtige 20.000-Dollar-Marke zurückerobert habe, komme XRP von Ripple im selben Zeitraum sogar auf ein Kursplus von fast 15 Prozent.